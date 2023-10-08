Министр обороны Израиля пообещал Газе ответ, который запомнят на 50 лет

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Йоав Галант

Израиль нанесет палестинским боевикам из сектора Газа беспрецедентный ответный удар, который будут помнить еще 50 лет, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант, передает пресс-служба военного ведомства. ХАМАС пожалеет, что начал этот конфликт, пообещал он.

Правила войны изменились. Цена, которую должен будет заплатить сектор Газа, будет очень высокой, она изменит действительность на поколения вперед. Мы несем ответственность за то, чтобы эта операция запомнилась в секторе Газа на следующие 50 лет, и они, ХАМАС пожалеют, что начали ее, — подчеркнул глава Минобороны.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Тель-Авив не рассматривает возможность проведения мирных переговоров с движением ХАМАС. Дипломат отметил, что его страна нацелена на ликвидацию данной организации.

Вечером 7 октября палестинские радикалы ХАМАС открыли ракетный огонь по центральной части и югу Израиля. В ответ на агрессию ВС страны начали операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Военнослужащим удалось вернуть контроль над десятком поселений близ южной границы. Власти сообщили, что государство находится в состоянии войны, началась мобилизация резервистов.