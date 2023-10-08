Израиль отказался обсуждать мир с ХАМАС Постпред Израиля Эрдан: эпоха разговоров с дикарями ХАМАС завершена

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Израиль не рассматривает возможность проведения мирных переговоров с движением ХАМАС, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что его страна нацелена на ликвидацию данной организации.

Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились, — заявил он.

Эрдан также добавил, что Израиль оказался в состоянии войны, а израильтяне находятся в заложниках в секторе Газа, подвергаясь ракетным обстрелам. По его словам, главный приоритет Тель-Авива — обеспечить безопасность своих граждан.

Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона страны, который подразумевает переход в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить страну от террористов. Представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что палестинцы не видят перспектив перемирия с Израилем, который, по его словам, провоцирует эскалацию ситуации. Вопрос посредничества в урегулировании конфликта также не рассматривается, сказал он.

Пентагон принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу «Джеральд Форд». Решение принято в связи с обострением арабо-израильского конфликта. Шеф Пентагона Ллойд Остин уточнил, что решение было принято после подробных обсуждений ситуации на Ближнем Востоке с президентом США Джо Байденом.