США направят авианосец в Средиземное море из-за атаки ХАМАС

Фото: Andrej Tarfila/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд»

Пентагон принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу «Джеральд Форд», сообщает РИА Новости со ссылкой на американское оборонное ведомство. Решение принято в связи с обострением арабо-израильского конфликта.

Отправить авианосную группу поближе к Израилю распорядился шеф Пентагона Ллойд Остин. Он уточнил, что решение было принято после подробных обсуждений с президентом США Джо Байденом.

В ответ на нападение ХАМАС на Израиль и после подробных обсуждений с президентом [США Джо] Байденом, я распорядился предпринять несколько шагов по укреплению позиции Министерства обороны в регионе, чтобы усилить региональные усилия по сдерживанию. Я отдал распоряжение о переброске ударной группы авианосца «Джеральд Р. Форд» в Восточное Средиземноморье, — сообщил Остин.

В Пентагоне также объявили о намерении помочь Израилю. В ведомстве уточнили, что Тель-Авив получит дополнительное военное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы различного типа.

Ранее американский президент распорядился оказать Израилю дополнительную помощь. В заявлении Белого дома говорится, что Вашингтон поддержит Тель-Авив «перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС».