СБ ООН начал встречу по палестино-израильскому конфликту

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Совет Безопасности ООН начал закрытую встречу по обострению палестино-израильского конфликта. Такой формат дает больше возможностей для дискуссии, чем публичные обсуждения, сообщило агентство ТАСС.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что Белый дом рассчитывает на единогласное осуждение атаки радикалов группировки ХАМАС. По его словам, официальные заявления будут при этом объективными и беспристрастными. Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь подчеркнул, что Китай осуждает любые нападения на гражданских лиц.

Правительство Израиля 8 октября объявило о переходе в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от террористов и призвал жителей палестинского анклава немедленно эвакуироваться. Одновременно с этим министр обороны Йоав Галант пообещал, что ЦАХАЛ даст боевикам ответ, который они будут помнить следующие 50 лет.

Ранее представитель ХАМАС Хазем Касем заявил, что палестинцы не видят перспектив перемирия с Израилем, который, по его словам, провоцирует эскалацию ситуации. Вопрос посредничества в урегулировании конфликта также не рассматривается, сказал он.