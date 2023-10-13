В Австрии допустили острый виток палестино-израильского конфликта Кнайсль: острый виток конфликта в Израиле может произойти 13 октября

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Острый виток палестино-израильского конфликта может произойти 13 октября, предположила в беседе с ТАСС экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, на этот день назначено большое количество выступлений активистов.

Определенно что-то произойдет в пятницу. В эту пятницу назначено большое количество демонстраций, — сказала Кнайсль.

Она отметила, что все большее количество арабского населения перебирается жить в страны Европы. В пример она привела Ливан, где десятки тысяч палестинцев покинули страну и, называя себя сирийскими беженцами, приехали в Швецию, Германию и Австрию. Все эти люди, по словам дипломата, росли с воспоминаниями о гибели предков в 1980-х годах «в ходе резни в Сабре и Шатиле, за которой стояли ливанские повстанцы, в определенной степени сотрудничавшие с израильской армией в ходе вторжения 1982 года».

Ранее Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) выразило опасение относительно дальнейшей эскалации конфликта в секторе Газа, при котором территория окажется на грани гуманитарной катастрофы. Директор по коммуникациям агентства Джульетт Тума сообщил, что в регионе и до эскалации наблюдался серьезный гуманитарный кризис.