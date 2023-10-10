ООН предрекла гуманитарную катастрофу в Газе из-за эскалации конфликта

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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) опасается, что при дальнейшей эскалации конфликта Газа окажется на грани гуманитарной катастрофы. В регионе и до войны наблюдался серьезный гуманитарный кризис, сказала РИА Новости директор по коммуникациям агентства Джульетт Тума.

Учитывая, что люди покидают свои дома, что насилие усиливается, мы опасаемся, что кризис станет гораздо хуже, что мы окажемся на грани гуманитарной катастрофы в Газе, — пояснила собеседница организации.

Ранее Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) провел закрытое заседание на тему палестино-израильского конфликта. Однако участникам не удалось достигнуть соглашения относительно ситуации. Постпред России при ООН Василий Небензя ответил отрицательно на вопрос журналистов о наличии заявления со стороны СБ.

Постпред Мальты при ООН Ванесса Фрейзер отметила, что ни одно из государств — членов Совбеза не представило проект заявления. Все члены Совета Безопасности осудили нападение радикальной организации ХАМАС на Израиль, подчеркнула она. Специальный координатор ООН по ситуации в зоне конфликта Тор Веннесланд отметил необходимость активации как международных, так и двусторонних каналов связи для призывов к прекращению огня и деэскалации.