Сунак подтвердил переброску военных в Средиземноморье для поддержки Израиля

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания перебросит военные силы страны в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля, сообщил премьер-министр страны Риши Сунак. Ранее СМИ писали об отправке двух кораблей британских ВМС в регион.

Группировка, включающая самолет P8 Poseidon, средства наблюдения, два корабля ВМС Lyme Bay и Argus, три вертолета Merlin и роту королевских морских пехотинцев, будет находиться в состоянии готовности к оказанию практической поддержки Израилю и партнерам в регионе, а также обеспечивать сдерживание и безопасность, — сказано в заявлении офиса премьера.

Там также отмечается, что британские самолеты морской патрульной и разведывательной авиации начнут летать в регион уже с пятницы, 13 октября. Они будут отслеживать угрозы стабильности — такие, как передача оружия боевым группировкам.

Центральное командование Вооруженных сил США сообщало, что авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. По словам представителей командования, это должно стать «мощным сигналом сдерживания» для враждебных Израилю сил, если они захотят воспользоваться сложившейся ситуацией.