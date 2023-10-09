Что Жириновский и Ванга предсказывали Израилю, сбываются ли их прогнозы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Обострение конфликта на Ближнем Востоке к 2024 году предвидел бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский. О трагических событиях в Израиле говорила и болгарская ясновидящая Ванга. Что конкретно говорится в их предсказаниях, сбываются ли они и как прогноз Жириновского оценили в Кремле?

Что говорил Жириновский про Израиль

Владимир Жириновский в 2019 году заявил, что в 2024 году обострится конфликт на Ближнем Востоке, в результате чего внимание к ситуации на Украине будет минимальным.

«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина», — сказал политик.

Экс-глава ЛДПР был уверен, что самые масштабные события развернутся на Ближнем Востоке и станут предвестниками третьей мировой войны.

«Речь идет о третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — отметил он.

Что говорила про Израиль Ванга

Болгарская ясновидящая Ванга предвидела, что Израилю предстоит пережить период нестабильности и конфликтов перед тем, как стать процветающей страной. Эти пророчества были опубликованы в газете «Известия» в 1996 году.

По словам Ванги, в начале XXI века Израиль будет атакован мусульманскими странами, в стране начнется гражданская война и экономический кризис. Ясновидящая говорила, что в конце XXI века Иерусалим будет втянут в третью мировую войну, но выйдет из нее победителем и сохранит свои территории.

Провидица считала, что после того, как Израиль переживет период конфликтов, он станет местом паломничества для людей всех религий, в середине XXI века в Иерусалиме будет открыт храм Соломона. Также она предвидела, что государство будет процветать экономически и культурно и станет мировым лидером в области высоких технологий.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Как на предсказание Жириновского отреагировали в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал точным анализом слова Жириновского о том, что все забудут об Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке.

«Вы знаете, что Жириновский делал много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий. Мы с большой тревогой наблюдаем, что происходит на Ближнем Востоке, вокруг Израиля. Эта тенденция опасна разрастанием, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», — сказал он.

Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил KP.RU, что в силу своего интеллекта Владимир Жириновский мог заглянуть в будущее и его предсказания чаще всего сбываются.

«Сбылся очередной прогноз великого Владимира Вольфовича Жириновского, который предсказал, что к 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке. Это пророчество, основанное на глубоком знании геополитических процессов и причинно-следственных связей, а также всех нюансов ближневосточной политики, включенности в нее западных игроков, увы, сбылось», — отметил Слуцкий.

Какие предсказания Жириновского и Ванги сбылись

В декабре 2021 года Владимир Жириновский предсказал начало спецоперации на Украине с погрешностью в два дня. Тогда он сообщил, что 22 февраля произойдет некое событие, а в 2022 году «Россия станет снова великой страной».

Политик предвидел и начало частичной мобилизации в РФ. Об этом он заявил в 2015 году в программе Петра Толстого на Первом канале. На счету Жириновского также предсказания о Майдане на Украине, падение пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году и даже собственные похороны.

Одним из известнейших предсказаний Ванги стали ее слова о смерти Иосифа Сталина — провидица назвала точную дату кончины за шесть месяцев до его ухода из жизни. Она же предвидела катастрофу подводной лодки «Курск» в 2000 году.

«На рубеже веков „Курск“ окажется под водой. Весь мир будет его оплакивать», — сказала она в 1980 году.

В 1989 году у Ванги было видение о трагедии, которая произойдет в США в 2001 году. Это пророчество связывают с серией террористических актов 11 сентября в Нью-Йорке.

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