Обострение конфликта на Ближнем Востоке к 2024 году предвидел бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский. О трагических событиях в Израиле говорила и болгарская ясновидящая Ванга. Что конкретно говорится в их предсказаниях, сбываются ли они и как прогноз Жириновского оценили в Кремле?
Что говорил Жириновский про Израиль
Владимир Жириновский в 2019 году заявил, что в 2024 году обострится конфликт на Ближнем Востоке, в результате чего внимание к ситуации на Украине будет минимальным.
«К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина», — сказал политик.
Экс-глава ЛДПР был уверен, что самые масштабные события развернутся на Ближнем Востоке и станут предвестниками третьей мировой войны.
«Речь идет о третьей мировой войне. Потому что Иран — это вам не КНДР и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — отметил он.
Что говорила про Израиль Ванга
Болгарская ясновидящая Ванга предвидела, что Израилю предстоит пережить период нестабильности и конфликтов перед тем, как стать процветающей страной. Эти пророчества были опубликованы в газете «Известия» в 1996 году.
По словам Ванги, в начале XXI века Израиль будет атакован мусульманскими странами, в стране начнется гражданская война и экономический кризис. Ясновидящая говорила, что в конце XXI века Иерусалим будет втянут в третью мировую войну, но выйдет из нее победителем и сохранит свои территории.
Провидица считала, что после того, как Израиль переживет период конфликтов, он станет местом паломничества для людей всех религий, в середине XXI века в Иерусалиме будет открыт храм Соломона. Также она предвидела, что государство будет процветать экономически и культурно и станет мировым лидером в области высоких технологий.
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press
7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина
Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press
7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Как на предсказание Жириновского отреагировали в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал точным анализом слова Жириновского о том, что все забудут об Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке.
«Вы знаете, что Жириновский делал много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий. Мы с большой тревогой наблюдаем, что происходит на Ближнем Востоке, вокруг Израиля. Эта тенденция опасна разрастанием, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни», — сказал он.
Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил KP.RU, что в силу своего интеллекта Владимир Жириновский мог заглянуть в будущее и его предсказания чаще всего сбываются.
«Сбылся очередной прогноз великого Владимира Вольфовича Жириновского, который предсказал, что к 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке. Это пророчество, основанное на глубоком знании геополитических процессов и причинно-следственных связей, а также всех нюансов ближневосточной политики, включенности в нее западных игроков, увы, сбылось», — отметил Слуцкий.
Какие предсказания Жириновского и Ванги сбылись
В декабре 2021 года Владимир Жириновский предсказал начало спецоперации на Украине с погрешностью в два дня. Тогда он сообщил, что 22 февраля произойдет некое событие, а в 2022 году «Россия станет снова великой страной».
Политик предвидел и начало частичной мобилизации в РФ. Об этом он заявил в 2015 году в программе Петра Толстого на Первом канале. На счету Жириновского также предсказания о Майдане на Украине, падение пассажирского самолета авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году и даже собственные похороны.
Одним из известнейших предсказаний Ванги стали ее слова о смерти Иосифа Сталина — провидица назвала точную дату кончины за шесть месяцев до его ухода из жизни. Она же предвидела катастрофу подводной лодки «Курск» в 2000 году.
«На рубеже веков „Курск“ окажется под водой. Весь мир будет его оплакивать», — сказала она в 1980 году.
В 1989 году у Ванги было видение о трагедии, которая произойдет в США в 2001 году. Это пророчество связывают с серией террористических актов 11 сентября в Нью-Йорке.
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