Угроза второго фронта: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

Ливанское движение «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что готово открыть второй фронт. Радикалы пригрозили сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Йоэль Гузански предупредил о серьезности этой угрозы, отметив, что «Хезболла» располагает гораздо большими возможностями, нежели ХАМАС.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения ночью 12 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Как проходят боевые действия

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по дому командира боевого флота палестинского движения ХАМАС Абу Шамле. По данным Минобороны страны, он являлся одним из командиров бригады «Рафах». В доме Шамле хранилось «военно-морское оружие», предназначавшееся для организации нападений на израильские подразделения.

Наряду с этим истребители ВВС Израиля нанесли авиаудары по отрядам элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нохба». В ЦАХАЛ пояснили, что бойцы этого подразделения первыми проникли на территорию Израиля и возглавили атаку, произошедшую 7 октября. Кроме того, они регулярно проводят рейды и устраивают засады для израильских военнослужащих.

Кроме того, стало известно, что Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам в аэропортах Дамаска и Алеппо в Сирии. По предварительным данным, обе воздушные гавани приостановили работу. В Сети появились соответствующие кадры. Как утверждается, атаке противостоят силы противовоздушной обороны. Хотя сирийские зенитные ракеты смогли отразить атаку, поступают данные о повреждении взлетных полос. Двумя днями ранее ЦАХАЛ сообщила об обстреле израильской территории со стороны Сирии.

«Бригады Аль-Кассама» (военное крыло ХАМАС) в свою очередь заявили о ракетном обстреле города Сдерот на юге Израиля. По нему было выпущено 50 ракет. Отмечается, что мэр города Алон Давиди призвал военных провести эвакуацию жителей города.

Сколько боевиков ХАМАС проникли в Израиль и чем они вооружены

На израильскую территорию со стороны сектора Газа во время атаки 7 октября проникли тысячи боевиков палестинского движения ХАМАС, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант. По его словам, проникновение сопровождалось одновременным запуском тысячи ракет. По данным местных СМИ, речь идет по меньшей мере о трех тысячах боевиков.

По сведениям турецких СМИ, группировка ХАМАС в конфликте с Израилем использует американское вооружение, которое Вашингтон отправлял на Украину. По словам журналистов, это подтверждается как самой группировкой, так и американскими конгрессменами. В 2022 году исполняющий обязанности генинспектора Пентагона Шон О’Доннелл предупреждал о возможном распространении оружия США за пределами Украины, об этом же говорили и российские власти.

Военный эксперт Алексей Борзенко отметил, что при бомбардировке территории Израиля ХАМАС использует дешевые самодельные ракеты «Кассам». По его словам, эти боеприпасы являются неуправляемыми и не имеют блока наведения, поэтому работают по принципу «на кого Бог пошлет».

На каких условиях Израиль готов прекратить огонь и снять блокаду сектора Газа

Прекращение огня и мирные переговоры с Палестиной возможны только после полного уничтожения боевиков группировки ХАМАС, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, соответствующее решение принято руководством страны.

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац в свою очередь сообщил, что сектор Газа будет оставаться под энергетической и гуманитарной блокадой до тех пор, пока похищенные бойцами ХАМАС израильтяне не будут освобождены. Он подчеркнул, что Израиль не вернет в Газу свет и воду до освобождения заложников.

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что он и его коллеги из стран СНГ выступают за немедленное прекращение огня между сторонами конфликта и скорейшее начало мирных переговоров. Министр отметил, что в результате военного конфликта страдает гражданское население обеих стран. Лавров также выразил надежду на то, что после завершения противостояния будет создано государство Палестина на основе тех принципов, которые были одобрены ООН.

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