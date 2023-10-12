При обстреле участка в Иерусалиме ранены двое полицейских

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Двое израильских полицейских получили ранения при обстреле полицейского участка в Иерусалиме, сообщает Al-Arabiya. Человек, который открыл огонь, был убит силовиками, передает Ynet со ссылкой на полицию. Нападавшим оказался 21-летний житель Восточного Иерусалима.

На место происшествия были вызваны крупные полицейские силы под начальством командующего округом Иерусалима, — сообщили в полиции.

По данным полиции, неизвестный был вооружен автоматом «Карло». В настоящее время командующий иерусалимским округом проводит оценку ситуации. Ведутся поиски сообщников нападавшего.

Во время инцидента силовики закрыли все ворота Старого города. Видеозаписи с моментом обстрела появились в соцсетях — на них слышны выстрелы возле полицейского участка. Очевидцы, находившиеся рядом с местом нападения, рассказали, что мужчина прибыл на место на автомобиле, который припарковал возле вокзала.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что на израильскую территорию со стороны сектора Газа во время атаки 7 октября проникли тысячи членов палестинского движения ХАМАС. По его словам, проникновение сопровождалось одновременным запуском тысячи ракет.