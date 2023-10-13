В ООН назвали число палестинцев, покинувших свои дома Более 423 тысяч палестинцев бежали из сектора Газа с начала войны в Израиле

Фото: Atia Darwish/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число палестинцев, покинувших дома в секторе Газа после начала конфликта с Израилем, превысило 423 тысячи человек, заявили в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов. По информации организации, которую передает РИА Новости, 64% из них размещены Ближневосточным агентством ООН в помещениях для временного проживания.

По состоянию на 23:00 сегодняшнего дня (четверга. — NEWS.ru) число внутренне перемещенных лиц выросло еще на 84 444 человека и достигло 423 378 человек, при этом БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам. — NEWS.ru) разместило около 64% из них в 102 помещениях, предназначенных для временного проживания, — говорится в сообщении.

Бывший следователь ООН по военным преступлениям в Ливии Марк Геральско оценил массированность бомбардировок территории Газы. По его словам, менее чем за неделю Израиль выпустил столько ракет, сколько Соединенные Штаты применяли в Афганистане за целый год. Эксперт добавил, что израильские ВС наносят удары по территории с большой плотностью населения, что существенно повышает риск ошибки.

Ранее появились кадры массированных ночных ударов по сектору Газа со стороны Армии обороны Израиля. Истребители ЦАХАЛ уже атаковали штаб-квартиру военно-морского командования группировки и дом, где, предположительно, находился брат лидера ХАМАС в секторе Газа Яхъи Синвара.