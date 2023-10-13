Появились кадры массированных ночных ударов по сектору Газа

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Видео ночных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории сектора Газа опубликовал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». По его данным, израильская сторона увеличила интенсивность атак.

Ночные удары по Газе усиливаются, — отмечается в публикации канала.

Истребители ЦАХАЛ ранее атаковали пять зданий, использовавшихся ХАМАС. В числе объектов были штаб-квартира военно-морского командования группировки и дом, где, предположительно, находился брат лидера ХАМАС в секторе Газа Яхъи Синвара. Также израильские военные ударили по штабу, наблюдавшему за действиями ЦАХАЛ. В момент атаки там находились два члена движения.

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявлял, что Израиль рассматривает возможность блокады сектора Газа в виде альтернативы наземной операции. По его словам, это можно описать как «ленинградский подход», когда немцы пытались заморить голодом целый город.

Также сообщалось, что Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по дому командира боевого флота палестинского движения ХАМАС Абу Шамле. Он являлся одним из командиров бригады «Рафах». В доме Шамле хранилось «военно-морское оружие», предназначавшееся для организации нападений на израильские подразделения.