ЦАХАЛ выпустила по Газе столько снарядов, сколько США в Афганистане за год

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Израиль менее чем за неделю выпустил по сектору Газа столько ракет и бомб, сколько США использовали для атак на Афганистан за год, заявил порталу Ynet нидерландский военный советник и бывший следователь ООН по военным преступлениям в Ливии Марк Геральско. Ранее в ЦАХАЛ заявили, что использовали шесть тысяч боеприпасов.

Менее чем за неделю Израиль израсходовал столько боеприпасов, сколько США применяли в Афганистане за год, — сказал он, добавив, что Военно-воздушные силы Израиля атакуют территорию с большой плотностью населения, из-за чего «возрастает вероятность ошибки».

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что израильские военнослужащие с 7 по 12 октября нанесли удары по более чем 3,6 тысячи целей в секторе Газа, использовав шесть тысяч боеприпасов общим весом четыре тысячи тонн. США в войне с Афганистаном выпускали не больше 7,4 тысячи снарядов в год.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выпустила заявление, в котором подтвердила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при обстреле Ливана и сектора Газы применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Такой вывод сделали на основании видеозаписей и показаний очевидцев.