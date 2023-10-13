В ООН раскрыли планы Израиля на палестинцев в Газе Дюжаррик: Израиль сообщил, что 1,1 млн палестинцев должны перебраться на юг Газы

Фото: Alaa Qraiqea/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны в течение 24 часов эвакуироваться с севера сектора Газа на юг, сообщил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. По его словам, такое масштабное перемещение людей будет иметь разрушительные гуманитарные последствия.

ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий, — подчеркивается в его заявлении.

Дюжаррик добавил, что требование Израиля касается и «всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники». Предупреждение властей еврейского государства вызвано планами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) провести в регионе наземную операцию.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов в беседе с NEWS.ru сказал, что Израилю не следует стремиться к тому, чтобы стереть с лица земли сектор Газа со всеми, кто в нем находится. По его мнению, в этом случае Иерусалим так настроит против себя мировое общественное сообщество, которое сейчас на его стороне, что ему не поздоровится. Прохватилов добавил, сектор Газа по своей сути — это мегаполис, в котором проживают по меньшей мере два миллиона человек. Он также отметил, что израильская армия не имеет опыта городских боев.