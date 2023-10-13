ХАМАС заявило о гибели 13 заложников из-за обстрела со стороны Израиля

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС в Telegram сообщило о гибели 13 заложников, взятых в плен на территории Израиля. Утверждается, что они погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Газе. В ХАМАС уточнили, что среди погибших были иностранные граждане.

«Бригады Аль-Кассама» объявляют об убийстве 13 военнопленных, в том числе иностранцев, в результате интенсивных сионистских бомбардировок северной провинции Газы в течение последних 24 часов, — говорится в сообщении ХАМАС.

Отмечается, что шестеро заложников погибли в результате ударов по северной провинции Газы, еще семеро — на юге анклава. В ХАМАС при этом уточнили, что удары были нанесены по пяти локациям, в которых содержались пленные.

Ранее The Washington Post сообщила, что ХАМАС доставило в сектор Газа по меньшей мере 64 человека, взятых в заложники во время вылазок в Израиле. В публикации говорится, что среди заложников 49 человек, «по всей видимости, гражданские лица», включая 11 детей. Еще 11 граждан, предположительно, являются израильскими военнослужащими.

Согласно заявлению официального представителя движения Мусы Абу Марзука, десятки лиц с двойным гражданством попали в плен к ХАМАС. По его данным, среди них есть граждане России и Китая. В палестинской организации пригрозили, что намерены казнить пленных. По словам представителей ХАМАС, одна жизнь заложника будет отдана за каждое нападение Армии обороны Израиля на палестинский жилой дом или гражданский объект без предупреждения.