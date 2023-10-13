Путин: Россия готова быть посредником в примирении Палестины и Израиля

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Россия готова выступить в качестве посредника в палестино-израильском урегулировании, заявил президент Владимир Путин на заседании глав государств СНГ в Бишкеке, трансляция которого велась на сайте Кремля. Он также подчеркнул необходимость создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Потери среди гражданских лиц будут абсолютно неприемлемы. Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие, — сказал российский лидер.

Он сделал акцент на том, что необходимо искать мирный способ разрешения конфликта. По его словам, альтернативы просто не существует. Целью мирных переговоров должна стать реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, которое будет сосуществовать в мире и безопасности с Израилем, сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что палестинская проблема волнует каждого, кто исповедует ислам. Он напомнил, что изначально, когда принималось решение о создании Израиля, речь шла и о втором суверенном государстве — Палестине. Однако в силу разных обстоятельств второе государство так и не было создано. Путин также добавил, что часть земель, которые палестинцы считали всегда исконно своими, занята Израилем разными способами, преимущественно с помощью военной силы.