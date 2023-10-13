ХАМАС атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает в Telegram пресс-служба группировки. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

«Бригады Аль-Кассама» бомбят аэропорт Бен-Гурион в ответ на перемещение и нападения на мирных жителей, — говорится в сообщении ХАМАС.

Также члены палестинского движения сообщили о возобновлении ударов по городу Ашкелону. Кроме этого, боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по городу Сдерот и атаковало скопление израильских военных в израильском кибуце Кфар-Саад двумя самолетами со смертниками.

9 октября военное крыло ХАМАС сообщило, что произвело ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В центральной части страны сработала сирена. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить ответные удары по сектору Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант также отдал приказ о полной блокаде палестинского анклава. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.

До этого в Сети появились видео последствий обстрела израильского Ашкелона со стороны ХАМАС. На представленных кадрах можно увидеть тушение авто на стоянке. Также видно, что в многоэтажке на первом этаже частично разрушены перекрытия, на асфальте видны осколки от выбитых окон. Кроме того, на дорогах, предположительно, видны ямы от попадания снарядов.