Названо точное число погибших детей в результате боев в секторе Газа В ООН заявили, что сотни детей убиты и ранены в результате боев в секторе Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Сотни детей были убиты и ранены на территории сектора Газа с начала конфликта между Палестиной и Израилем, заявил пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер во время брифинга в Женеве. По его словам, которые передает РИА Новости, число несовершеннолетних жертв растет с каждым часом. Он уточнил, что с 7 октября погибли 447 детей.

Сотни детей были убиты и ранены в Газе в результате авиаударов, и это число растет с каждым часом. Такое положение недопустимо, детей необходимо защищать. Многие семьи и дети также оказываются без еды из-за введенной блокады, — заявил он.

Ранее члены группировки ХАМАС сообщили о гибели 13 заложников, которых взяли в плен на территории Израиля. По информации палестинского движения, они стали жертвами массированного удара израильской армии по сектору Газа. Среди погибших были иностранцы. Шесть заложников погибли в северной провинции, другие семеро — на юге анклава. Как заявили в ХАМАС, Израиль атаковал пять позиций, где содержались пленные.

Общее число палестинцев, покинувших свои дома после начала боевых действий в секторе Газа, превысило 423 тысячи человек. Большая часть из них, заявили в ООН, размещена в помещениях для временного проживания.