«Ситуация ужасная»: посол Ирана заявил о жестоких убийствах палестинцев Посол Ирана Джалали: жители сектора Газа погибают и не могут выбраться

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Казем Джалали

Происходящее в секторе Газа — это жестокие убийства палестинцев, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в разговоре с NEWS.ru. По его словам, Газа много лет находится в осаде и под эмбарго, а Израиль даже не соблюдает международные обязательства согласно резолюциям Совбеза ООН.

Ситуация в Газе ужасная, это своего рода жестокие убийства людей, палестинских детей и женщин, у которых нет крова, и для них закрыты все дороги по морю, воздуху и суше. Сионистский режим практически создал большую тюрьму без крыши под названием Газа, которая в течение многих лет находится в осаде и эмбарго, — сказал Джалали.

Как он отметил, международное сообщество еще не выразило реакцию и не принимает реальных решений по этому вопросу. Широкомасштабное притеснение жителей Газы вынудило их защищать себя и свои права, утверждает посол.

Право на жизнь, право на землю, образование, дыхание и нормальную жизнь — все это естественные желания каждого человека, — высказался он.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что блокада сектора Газа со стороны Израиля является недопустимой. Он сравнил эту меру с блокадой Ленинграда в период Великой Отечественной войны. Тем временем израильская армия обвиняет бойцов палестинского движения ХАМАС в использовании крыш жилых домов для запуска беспилотников из Газы. Правительство Израиля дало палестинцам 24 часа на эвакуацию.