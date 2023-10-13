Путин сравнил действия Израиля с блокадой Ленинграда во время ВОВ Путин заявил, что блокада сектора Газа неприемлема

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Блокада сектора Газа со стороны Израиля является недопустимой, заявил президент России Владимир Путин. В рамках саммита СНГ, трансляцию с которого ведет сайт Кремля, он сравнил эту меру с блокадой Ленинграда в период Великой Отечественной войны.

Мы сейчас смотрим, даже в Соединенных Штатах появляются оценки того, что происходит, появляются различные варианты развития событий, в том числе говорится о том, что в отношении сектора Газа могут быть предприняты меры военного и невоенного характера такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны. Мы же понимаем, с чем это связано. На мой взгляд, это неприемлемо, — заявил Путин.

При этом Путин отметил, что «понимает логику событий», но считает неоправданными жестокие методы, которые использует ЦАХАЛ для ответа на атаки ХАМАС. Он заявил, что гражданское население, и в особенности дети и женщины, не должны страдать от ответных ударов израильской армии.

Ранее Путин говорил, что отправка Соединенными Штатами авиации к Средиземному морю на фоне конфликта Израиля и Палестины вызывает у него удивление. Он предположил, что таким образом американское руководство собирается «попугать кого-то».