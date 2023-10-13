ХАМАС обвинили в использовании крыш жилых домов для запуска дронов

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы палестинского движения ХАМАС используют крыши жилых домов для запуска беспилотников из сектора Газа, заявили в пресс-службе Армии обороны Израиля. По их словам, Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по таким объектам, основываясь на полученных от разведки данных.

ЦАХАЛ уничтожила десятки позиций для запуска вражеских дронов, построенных на крышах и внутри жилых домов в секторе Газа, — говорится в сообщении.

В пресс-службе армии Израиля также осудили ХАМАС за использование жилых домов в качестве площадок для запуска дронов. По их словам, члены движения намеренно прикрываются гражданскими лицами в качестве «живого щита». Несмотря на это, ЦАХАЛ намерен продолжить наносить удары, чтобы лишить палестинцев возможности запускать любые беспилотники.

Как сообщалось ранее, правительство Израиля дало палестинцам 24 часа на эвакуацию из сектора Газа. Им рекомендовали переехать в южную часть сектора. По словам представителей ЦАХАЛ, эвакуация нужна для обеспечения безопасности мирного населения. Предполагается, что армия Израиля намерена в ближайшее время провести наземную операцию в секторе Газа. В свою очередь члены движения ХАМАС призвали палестинцев оставаться дома и проявить твердость.