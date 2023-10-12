Названа лучшая средиземноморская альтернатива Израилю для зимнего отдыха Глава турфирмы Савицкая: вместо Израиля можно посетить Катар, Оман и Бахрейн

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лучшей средиземноморской альтернативой Израилю для зимнего отдыха могут быть, в частности, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Египет, рассказала в беседе с NEWS.ru руководитель турфирмы Юлия Савицкая. Цены на путешествия в эти страны доступные, а из России есть прямые рейсы, пояснила она.

Из-за обострения в Израиле неизвестно, когда туристы снова смогут посетить эту страну, отмечает Савицкая. При этом, по ее словам, в качестве альтернативы в основном рассматривают Ближний Восток, например, Турцию, или страны Северной Африки.

Также можно посетить Арабские Эмираты, Катар, Оман, Бахрейн и Египет. Эти направления одни из самых популярных в зимний сезон, туда летят прямые рейсы из России, за счет этого туры весьма доступны в цене, — считает Савицкая.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что наиболее бюджетными направлениями в новогодние праздники станут Египет и Арабские Эмираты. Он уточнил, что в ОАЭ погода будет теплее — путешественники смогут поплавать не только в бассейне, но и в море. В Египте туристам предложат отдых по программе «все включено», в то время как в Эмиратах отдыхающим предоставят размещение без питания или только с завтраками.

При этом Белоруссия и Таиланд лидируют у россиян среди направлений, куда они отправятся на новогодние праздники, следует из предварительных данных бронирования отелей за рубежом. Также в пятерку лидеров входят ОАЭ, Турция и Италия.