Турэксперт рассказал, где отдохнуть на новогодних праздниках Турэксперт Мельник назвал Египет бюджетным направлением в новогодние праздники

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Наиболее бюджетными направлениями в новогодние праздники станут Египет и Арабские Эмираты, рассказал эксперт по туризму Николай Мельник. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что в ОАЭ погода будет теплее — путешественники смогут поплавать не только в бассейне, но и в море. В Египте туристам предложат отдых по программе «все включено», в то время как в Эмиратах отдыхающим предоставят размещение без питания или только с завтраками.

Температура 22-24 градуса на Новый год будет в Египте. Если туристы готовы плавать в бассейнах, которые подогреваются в лучшем случае, тогда да, но, если туристы хотят купаться в море, тогда лучше выбирать регион Фуджейра в Эмиратах, — уточнил эксперт.

Мельник предупредил, что поездка в Египет будет стоить от 120 тысяч рублей на двоих, а туры в ОАЭ обойдутся от 100 тысяч рублей на двоих. Также туроператоры предлагают пакетные направления на Шри-Ланку, Кубу, в Венесуэлу, Индию, Таиланд и Вьетнам.

Эксперт рассказал, что при желании можно отдохнуть и в России: особой популярностью пользуются Красная Поляна и парк-отели в Московской области. Но стоимость такого тура будет в разы выше, чем поездка в Египет. По словам Мельника, отели Подмосковья и Сочи предлагают размещение минимум на три ночи, а также попросят доплату от 10 тысяч до 50 тысяч рублей за новогодний ужин.

Среди наиболее дешевых вариантов для отдыха в России эксперт назвал Калининград. Правда, отели не предложат никакой новогодней программы. Также можно отправиться в Санкт-Петербург. Мельник назвал одним из популярных вариантов отдыха глэмпинги и отели-капсулы с подогревом.

Определенную популярность сейчас начали набирать глэмпинги, подогреваемые отели-капсулы, но опять же если самый люксовый в обычное время стоит 8 тысяч, в новогоднюю ночь будет 28, — заключил эксперт.

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин ранее сообщил, что МИД Таиланда рассматривает вопрос продления безвизового режима для туристов из России с 30 до 90 дней. По его словам, представители российской дипмиссии обращались с таким вопросом к внешнеполитическому ведомству азиатской страны.