Какие страны обещают помощь ХАМАС и начнется ли война на Ближнем Востоке И кто поддержит Израиль в конфликте

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Шестой день продолжаются боевые действия между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Пока первая сторона готовит наземную операцию в секторе Газа, несколько арабских стран и военизированных организаций объявили о готовности оказать поддержку второй. Кто и как собирается помогать ХАМАС и что эта война будет значить для России, разобрался NEWS.ru.

Как ХАМАС поддержали в Пакистане

12 октября исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар заявил, что мир на Ближнем Востоке наступит только после создания на территории Израиля и Палестины двух государств для двух народов. По его словам, эскалация насилия в регионе доказывает срочную необходимость решить палестинский вопрос.

Как пишут израильские СМИ, 11 октября начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Асим Мунир предупредил, что, если Израиль начнет наземную операцию на территорию сектора Газа, пакистанская армия поддержит палестинцев баллистическими ракетами.

9 октября заместитель постоянного представителя Пакистана при ООН Заман Мехди заявил, что растущее насилие вызвано напоминанием о семи десятилетиях «незаконной оккупации, агрессии и неуважения к международному праву». По его словам, Израиль много лет систематически держит сектор Газа под незаконной блокадой и «лишает невинных местных жителей базовых свобод».

«Так называемое объявление войны и нападения на гражданское население и их собственность вызывают глубокую тревогу. Мы по-прежнему обеспокоены эскалацией ситуации, которая стоит человеческих жизней», — добавил он.

Чем помогут ХАМАС в Иране

11 октября Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана также заявил, что готов вступить в войну с Израилем. По словам бойцов, они примут участие в конфликте, если израильской армии помогут иностранные государства.

Военный эксперт Андрей Клинцевич предположил в разговоре с NEWS.ru, что КСИР не станет напрямую действовать против Израиля и ограничится передачей дальнобойных ракет и беспилотников «Шахед» проиранской ливанской военизированной организации «Хезболла». По его мнению, Израиль не оставит вмешательство Ирана без ответа.

Фото: Ilia yefimovich/dpa/Global Look Press Пикап с пулеметами, использованный боевиками ХАМАС

«Не думаю, что КСИР выдвинется и будет действовать против израильской армии. КСИР может послать в Ливан какой-то спецназ для поддержки и корректировки ударов. Иначе нужна полноценная масштабная сухопутная операция, что в условиях присутствия американского авианосца и отсутствия у „Хезболлы“ воздушной поддержки очень сложно», — отметил он.

По его мнению, Иран может поддержать многочисленные проиранские формирования, которые существуют на территории Сирии и также выражают готовность вступить в войну.

Какую помощь ХАМАС получает от Ливана

11 октября ливанская военизированная организация «Хезболла» обменялась ударами с Израилем, что привело к гибели военнослужащих с обеих сторон. По словам лидеров движения, они находятся в «прямом контакте с руководством ХАМАС и считают его действия соразмерным ответом на «оккупацию Израилем палестинских территорий».

В 2006 году «Хезболла» совершила обстрел израильской границы, после чего началась война.

Что для ХАМАС готов сделать Йемен

10 октября йеменское движение повстанцев «Ансар Аллах» (хуситы), которое контролирует столицу страны, заявило о готовности вступить в борьбу с Израилем и поддержать палестинцев. Его глава Абдул Малик аль-Хуси с начала эскалации уже несколько раз подтвердил свою готовность помочь ХАМАС.

«Йеменский народ готов сделать все возможное, чтобы выполнить священный долг и поддержать палестинцев. Наш народ готов выдвигаться сотнями тысяч, чтобы присоединиться к палестинскому народу и противостоять врагу», — заявил он.

Фото: Ilia yefimovich/dpa/Global Look Press Израиль, город Ашкелон после ракетного обстрела из сектора Газа

Лидер движения «Ансар Аллах» назвал условие, при котором повстанцы вступят в войну. «Если американцы вмешаются, то мы готовы действовать с помощью ракет, беспилотников и других военных инструментов», — отметил он.

Чем Ирак поможет ХАМАС

9 октября глава военного крыла иракского отделения шиитского Верховного Совета исламской революции Хади аль-Амири также пригрозил вмешаться в конфликт, если в него вмешаются США. Он отметил, что в таком случае государственная военизированная проиранская организация «Силы народной мобилизации» будет атаковать американские цели.

«Если они вмешаются, мы вмешаемся. Если американцы открыто вступят в этот конфликт, мы будем считать все американские цели законными для атак и без колебаний нанесем им удар», — заявил он.

Генсек проиранской военизированной организации «Катаиб Хезболла» Абу Хусейн аль-Хамидави уточнил, что удары будут нанесены как по американским позициям внутри Ирака, так и по самому Израилю.

Как Афганистан поддержит ХАМАС

11 октября губернатор Кабула Мохаммад Халид Касим заявил, что Израиль хочет стереть Палестину с лица земли, но «вскоре сам исчезнет». Как ранее подчеркнули в Министерстве иностранных дел Афганистана, Исламский Эмират поддерживает действия палестинцев по созданию независимого государства «на своих исторических землях». В ведомстве добавили, что борьба за суверенитет — «законное право палестинского народа».

Фото: Ilia yefimovich/dpa/Global Look Press Работа израильской системы обороны «Железный купол»

«Международное сообщество, особенно страны, которые имеют явное влияние в регионе, должно противостоять израильской агрессии против невинного народа Палестины», — заявил афганский МИД.

Ранее в интернете появилась информация, что руководство движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) будто бы связалось с Ираном, Ираком и Иорданией с просьбой пропустить через свою территорию афганскую армию для присоединения к палестинцам. Однако 9 октября Кабул официально опроверг, что такие переговоры проводились.

Начнется ли большая война на Ближнем Востоке

Арабист, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Станислав Иванов отметил в разговоре с NEWS.ru, что не стоит преувеличивать масштаб конфликта. По его словам, ни одна из стран или организаций, которые заявляют о возможной помощи ХАМАС полноценно, не вмешается в конфликт, так как они заняты своими региональными делами.

«Не стоит раздувать конфликт до регионального или даже глобального, все-таки он локальный. В ближайшие недели кризис удастся погасить и все вернется на круги своя. О какой-то глобальной катастрофе речи не идет. Разве что в Газе может наступить катастрофа гуманитарного характера», — сказал эксперт.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец предположил в разговоре с NEWS.ru, что палестино-израильский конфликт может перерасти в полномасштабную войну с участием Ирана. По его мнению, Тегеран поддерживает Палестину и может использовать тактическое ядерное оружие для изменения хода конфликта.

«Этот конфликт может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке, причем с вмешательством ядерной страны. <...> Эта страна называется Иран. Тегеран открыто сказал, что поддерживает Палестину», — сказал Баранец.

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press Машины скорой помощи в Ашкелоне

Он считает, что после вмешательства Ирана конфликт может распространиться на весь Ближний Восток, потом и на весь мир. По мнению военного эксперта, если ХАМАС не получит поддержки, то израильская армия быстро одолеет палестинское движение, хоть и с колоссальными людскими потерями.

Израильский политолог Саймон Ципис рассказал NEWS.ru, что если «Хезболла» откроет второй фронт на территории Ливана, то в конфликт могут напрямую вступить США.

«Есть большие сомнения, что Израиль выдержит это в одиночку. Уповать придется только на помощь США, которые могут оперативно послать группировку из Ирака и Сирии либо подключить морскую армаду в Средиземном море», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Военный эксперт Андрей Клинцевич указал в беседе с NEWS.ru, что эскалация между Израилем и Палестиной будет только нарастать.

«Израиль находится в кругу недружелюбно настроенных к нему стран — Египта, Иордании, Сирии, Ливана. Со всеми когда-то он воевал, у всех есть к нему претензии. Сейчас в рамках нарастания противостояния интересно, произойдет ли создание арабской антиизраильской коалиции на основе их лозунгов скинуть Израиль в море», — отметил он.

Что война в Израиле значит для России

Арабист Иванов напомнил NEWS.ru, что Россия сохраняет нейтральную позицию в конфликте, она заинтересована в скорейшем прекращении огня и мирном решении палестинской проблемы.

«Махмуда Аббаса, который возглавляет частично признанное государство на Западном берегу реки Иордан, наш МИД всегда поддерживал, а действия ХАМАС — не наш метод, какие бы гуманные цели создания палестинского государства они ни заявляли», — говорит он.

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