США отправили «Джеральд Форд» в Израиль: зачем, какие плюсы у авианосца ВМФ Штатов решил помочь Иерусалиму в конфликте с ХАМАС

Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press

Авианосец «Джеральд Р. Форд»

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в рамках оказания военной помощи Израилю США направили в восточную часть Средиземного моря крупнейший в мире авианосец «Джеральд Р. Форд» (Gerald R. Ford). На что способен этот корабль и что он будет делать в условиях ближневосточного конфликта — в материале NEWS.ru.

Что известно об авианосце «Джеральд Форд»

Пентагон принял решение отправить в Средиземное море авианосную ударную группу (АУГ) «Джеральд Форд» 8 октября.

«В ответ на нападение ХАМАС на Израиль и после подробных обсуждений с президентом [США Джо] Байденом я распорядился предпринять несколько шагов по укреплению позиции Министерства обороны в регионе, чтобы усилить региональные усилия по сдерживанию. Я отдал распоряжение о переброске ударной группы авианосца „Джеральд Р. Форд“ в Восточное Средиземноморье», — сообщил Остин.

Известно, что это судно является самым дорогим кораблем-авианосцем в истории, его стоимость составила порядка $13 млрд. Его длина — 333 м, высота — 76 м, водоизмещение — около 100 тыс. т.

«Джеральд Форд» оснащен двумя ядерными реакторами Bechtel A1B PWR, каждый из которых способен вырабатывать до 300 мегаватт электроэнергии. Благодаря им корабль способен развивать скорость в 30 узлов (56 км/ч), причем эксперты отмечают, что это «паспортная» скорость, а в режиме форсажа двигателей показатель может быть несколько больше. Авианосец вооружен системами ПРО и ПВО, зенитными ракетными комплексами RIM-116 RAM и RIM-162 ESSM.

«Джеральд Форд» вмещает 75 летательных аппаратов, среди которых самолеты, вертолеты и дроны. Благодаря использованию новейшего электромагнитного разгона на палубе каждые шесть минут в течение дня может взлетать одно воздушное судно.

Адмирал Владимир Комоедов, экс-командующий Черноморским флотом Российской Федерации, в беседе с NEWS.ru отметил, что авианосцев у США 11 единиц, и все они атомные.

«Авианосец — это очень серьезная игрушка. Многие говорят про разных „убийц авианосцев“, но нет — попробуй до него дотянись сначала. На каждом таком авианосце может быть от 70 до 90 самолетов. Из них 60 ударных, в том числе — носителей ядерного оружия. Есть и свои, то есть в составе корабельного авиакрыла, самолеты ДРЛО „Аваксы“. Есть и вертолетное звено. Авиация на таких кораблях всепогодная, действовать может в любой точке Мирового океана», — объяснил Комоедов.

Фото: Mc2 Jackson Adkins/Us Navy/Global Look Press Суперавианосец класса «Форд» ВМС США «Джеральд Р. Форд» завершил первое развертывание Фото: Mc2 Jackson Adkins/Us Navy/Global Look Press Суперавианосец класса «Форд» ВМС США «Джеральд Р. Форд» завершил первое развертывание Фото: Andrew Vaughan/Keystone Press Agency/Global Look Press «Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире, прибывает в Галифакс Фото: Andrew Vaughan/Keystone Press Agency/Global Look Press «Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире, прибывает в Галифакс Фото: Petty Officer 2nd Class Nolan Pe/Keystone Press Agency/Global Look Press Моряки, приписанные к воздушному отделению первого в своем классе авианосца «Джеральд Р. Форд» Фото: Petty Officer 2nd Class Nolan Pe/Keystone Press Agency/Global Look Press Моряки, приписанные к воздушному отделению первого в своем классе авианосца «Джеральд Р. Форд» Фото: MC3 Jackson Adkins/Keystone Press Agency/Global Look Press Авианосец «Джеральд Р. Форд» успешно завершает третье, и последнее запланированное взрывное мероприятие в рамках ударных испытаний Фото: MC3 Jackson Adkins/Keystone Press Agency/Global Look Press Авианосец «Джеральд Р. Форд» успешно завершает третье, и последнее запланированное взрывное мероприятие в рамках ударных испытаний Фото: US Navy/via Global Look Press Усовершенствованная ракета «Морской воробей» (ESSM) запускается с авианосца «Джеральд Р. Форд» во время квалификационных испытаний корабля боевых систем (CSSQT) Фото: US Navy/via Global Look Press Усовершенствованная ракета «Морской воробей» (ESSM) запускается с авианосца «Джеральд Р. Форд» во время квалификационных испытаний корабля боевых систем (CSSQT) Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press Американский атомный авианосец «Джеральд Р. Форд», посещающий Сплит Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press Американский атомный авианосец «Джеральд Р. Форд», посещающий Сплит Фото: Petty Officer 2nd Class Nolan Pe/Keystone Press Agency/Global Look Press Авианосная ударная группа Фото: Petty Officer 2nd Class Nolan Pe/Keystone Press Agency/Global Look Press Авианосная ударная группа Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press Авианосная ударная группа «Джеральда Р. Форда» плывет в строю с кораблями НАТО во время комплексного плавания в рамках «Удара Нептуна» Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press Авианосная ударная группа «Джеральда Р. Форда» плывет в строю с кораблями НАТО во время комплексного плавания в рамках «Удара Нептуна» Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press «Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press «Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press «Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press «Джеральд Р. Форд», один из крупнейших авианосцев в мире Фото: MC2 Nolan Pennington/Keystone Press Agency/Global Look Press Моряки, приписанные к воздушному отделению первого в своем классе авианосца USS Gerald R. Ford Фото: MC2 Nolan Pennington/Keystone Press Agency/Global Look Press Моряки, приписанные к воздушному отделению первого в своем классе авианосца USS Gerald R. Ford Фото: US Navy/via Global Look Press Super Hornet, прикрепленный к «Золотым воинам» 87-й ударной истребительной эскадрильи (VFA) приземляется на борт авианосца «Джеральд Р. Форд» Фото: US Navy/via Global Look Press Super Hornet, прикрепленный к «Золотым воинам» 87-й ударной истребительной эскадрильи (VFA) приземляется на борт авианосца «Джеральд Р. Форд» Фото: US Navy/via Global Look Press Авианосец «Джеральд Р. Форд» Фото: US Navy/via Global Look Press Авианосец «Джеральд Р. Форд» Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Зачем «Джеральд Форд» Израилю

Эксперты отмечают, что США оперируют весьма внушительной боевой мощью, поскольку авианосец никогда не используется в одиночку. Вместе с ним всегда идет ударная группа — корабли, которые охраняют и сопровождают его.

В данном случае в нее входят крейсер управляемого ракетного оружия (УРО) класса «Тикондерога» и четыре эсминца УРО типа «Арли Берк». Кроме того, в группу могут добавлять корабли снабжения — танкеры и сухогрузы, плавучие доки или плавучие госпитали.

Эксперты отмечают, что корабли из состава АУГ «Джеральд Форд» могут быть использованы как транспортные для доставки части военных грузов Тель-Авиву. Косвенно это подтверждают и слова президента США Джо Байдена: в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 8 октября он заявил, что администрация США уже отправила первую партию военной помощи Армии обороны Израиля.

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Какие задачи у «Джеральда Форда» в Средиземноморье

По информации западных СМИ, авианосец ВМФ США прибудет в район конфликта в течение ближайших дней. Его миссия — демонстрация поддержки Израилю со стороны Штатов. Кроме того, сейчас Вашингтон разрабатывает план возможной эвакуации граждан США из городов еврейского государства. Один из вариантов — переправка американцев на борт кораблей ВМФ США, позже — в безопасное место.

Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров в разговоре с NEWS.ru отметил, что «Джеральд Форд» может прямо вмешаться в боевые действия в случае, если арабские государства окажут поддержку движению ХАМАС и станут участниками конфликта.

«АУГ „Джеральд Форд“ — это и полноценное авиакрыло полкового, по нашим меркам, состава, и морская пехота со спецназом, и большие возможности ракетных ударов. Если Иран, Йемен или другие арабские страны напрямую вмешаются в конфликт, то и силы американской авианосной группировки вполне могут. Другое дело, что самим своим присутствием они будут удерживать арабские страны от эскалации конфликта», — пояснил Гундаров.

По мнению других экспертов, непосредственно в боевых действиях авианосец, скорее всего, участия принимать не будет. Зато он может стать донором боеприпасов и боевой техники для израильских вооруженных сил.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских 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Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа

Адмирал Комоедов пояснил, что на самом авианосце и на кораблях, которые его сопровождают, может быть в общей сложности до 700 ракет типа «Томагавк».

«Это очень впечатляющая сила. Высокоточное оружие, которое, грубо говоря, может в форточку оконную попасть. Кроме того, через авианосец и корабли его группы может обеспечиваться и целеуказание, и наведение ракет — с помощью воздушного наблюдения и ретрансляции спутниковых данных от космической разведки», — считает Комоедов.

По мнению экспертов, у Израиля есть наземные пусковые установки, совместимые с ракетами типа «Томагавк», и АУГ «Джеральд Форд» может снабжать их боеприпасами в случае надобности. Помимо этого, как считает Комоедов, США поставят по морю корректируемые высокоточные авиабомбы и ракеты для израильских боевых самолетов и вертолетов.

По мнению Гундарова, существует вероятность того, что авианосец «прокатится» по Средиземноморью просто так — если военная фаза конфликта быстро перейдет в политическую.

«Пока что мы не знаем, какие политические условия выставит ХАМАС и как будут решаться политические моменты. И даже заявления израильтян о том, что они категорически не приемлют переговоры с террористическими организациями — это не более чем политические заявления. И помощь, которую может оказать американская авианосная группа, может банально опоздать. „Джеральд Форд“ может идти к Израилю около недели. За это время должны быть приняты какие-то решения и должно произойти изменение конфликта», — предположил Гундаров.

Фото: MC3 Zack Guth/Keystone Press Agency/Global Look Press Самолеты на борту авианосца «Джеральд Р. Форд»

Как США помогают Израилю

Согласно меморандуму, который был подписан при президенте США Бараке Обаме, Вашингтон оказывает военную помощь Израилю на сумму $3,8 млрд в год.

«Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне. Я думаю, что вы, вероятно, услышите об этом больше позднее сегодня», — напомнил на днях госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

Председатель комитета по иностранным делам cената Конгресса США Бен Кардин сообщил, что подготавливает законопроект, который позволит передать Израилю ракеты для системы противоракетной обороны «Железный купол».

«Я намерен при первой возможности внести законопроект, в котором внимание будет сосредоточено на предоставлении Израилю всего того, в чем он нуждается для самообороны», — говорится в его заявлении, которое опубликовано на сайте комитета.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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