Военный эксперт назвал два сценария развития конфликта Израиля и Палестины Военэксперт Клинцевич: виток эскалации между Израилем и Палестиной будет расти

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Виток эскалации между Израилем и Палестиной будет только нарастать, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По мнению собеседника, возможны два сценария исхода происходящего конфликта.

Сейчас виток эскалации будет нарастать. Израиль находится в кругу стран, недружелюбно к нему настроенных: Египет, Иордания, Сирия, Ливан. Со всеми когда-то Израиль воевал, у всех этих стран есть претензии к Израилю. Сейчас в рамках нарастания противостояния интересно, произойдет ли создание арабской антиизраильской коалиции на основе их лозунгов скинуть Израиль в море, — отметил Клинцевич.

Однако это слишком амбициозная задача, несущая глобальный характер, продолжил собеседник. По его словам, развитие событий будет непосредственно зависеть от действий Израиля, а именно — каким образом он будет наносить удары по сектору Газа.

Сейчас ЦАХАЛ бьет без предупреждения, что вызывает много жертв среди местного населения, напомнил Клинцевич. И в этом случае Египет обязан отреагировать, так как у него есть границы с сектором Газа. Более того, все страны региона начнут повышать уровень реагирования вооруженных сил, поднимать их степень готовности, подтягивать ВС к границам.

Здесь может быть несколько этапов. Первое — подключение самой Палестины, потому что сектор Газа формально относится к Палестине, но там реально правит ХАМАС, а не Аббас. Тогда запылает вся эта территория, а второе — подключение группировок на границе, в том числе ХАМАС, а это совершенно другая армия. И только потом Сирия, Ливан и Египет. Но сейчас все смотрят на Иран, считают его основным бенефициаром, кто готовил эту операцию. США уже их в этом объявляют и угрожают войной, — резюмировал эксперт.

Ранее военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец заявил NEWS.ru, что палестино-израильский конфликт может перерасти в полномасштабную войну, в которую может вступить Иран. Он обратил внимание, что Тегеран принимает сторону Палестины и поэтому может задействовать тактическое оружие для изменения хода конфликта.