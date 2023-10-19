«Запад хочет, чтобы само рассосалось»: почему Израиль не нападает на Газу Арабист Зелтынь: на Западе хотят, чтобы конфликт Израиля и ХАМАС сам рассосался

Фото: MAGO/Naaman Omar apaimages/Global Look Press

Армия обороны Израиля обнародовала итоги предварительного расследования бомбардировки баптистской больницы «Аль-Ахли» в Газе. Согласно этим выводам, армия непричастна к инциденту. Ранее арабские телеканалы сообщили, что число жертв обстрела превысило 800 человек, большинство из которых — женщины и дети. Кто стоит за этим военным преступлением? Более или менее вероятной стала теперь наземная операция ЦАХАЛ в Газе? И не поднимется ли весь арабо-мусульманский мир на войну против еврейского государства? С этим разбирался NEWS.ru.

Какие версии выдвигают ХАМАС и Израиль

ЦАХАЛ представил расшифровку переговоров, которые, по его версии, вели командиры ХАМАС после ракетных ударов. На записи собеседники говорят на арабском о том, что ракета была запущена с кладбища, что рядом с госпиталем. Судя по разговору, ракета принадлежала боевикам организации «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). Как выразился один из собеседников, осколки ракеты и следы ее поражения похожи на следы от «местных ракет, а не от израильских».

Израиль намерен представить Совету Безопасности ООН доказательства своей непричастности, заявил глава МИД еврейского государства Эли Коэн. По его словам, улики предъявят в ходе следующего заседания Совета. Коэн тоже подчеркнул, что удар нанес «Исламский джихад»

Само движение уже опровергло обвинения Израиля, указав, что израильские чиновники представили не более чем различные версии произошедшего. В заявлении движения говорится, что «обвинения, выдвигаемые врагом, являются ложными и необоснованными». Согласно заявлению «Исламского джихада», сначала пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор якобы успел заявить, будто «оружие и взрывчатые вещества намеренно хранились внутри больницы» и что «взрыв произошел внутри больницы после запуска ракет с ее периметра».

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Было ли попадание ракеты намеренным или случайным

Израильский военный эксперт Алекс Векслер подозревает, что ракета и впрямь попала в госпиталь не нарочно. «Удар по госпиталю мог быть ошибкой. 50 на 50. Мы зарегистрировали взлеты ракет. Возможно, что одна ракета отклонилась. Часть ракет, которые они пускают против нас, не долетает и взрывается на территории самой Газы», — рассказывает эксперт.

Не исключено, добавляет он, что палестинцы целенаправленно ударили по христианскому медучреждению.

«А еще под больницей были большие склады боеприпасов, и они сделали это специально, чтобы обвинить нас. Но, к счастью, мы записываем все варианты из космоса и отовсюду, со всех сторон. Мы представили и видеодоказательства, и записи голосовых сообщений между убийцами», — отметил Векслер.

Достаточно ли убедительны аргументы Тель-Авива

Сирийский журналист Аббас Джума предлагает дождаться результатов расследования. «Я ничего не утверждаю, а очень надеюсь, что пройдет расследование, оно будет компетентным и непредвзятым», — заявил он NEWS.ru. По мнению Джумы, аудиозапись не может быть доказательством виновности «Исламского джихада».

«Если у Израиля есть нечто неопровержимое, зачем тогда ЦАХАЛ официально публикует труднодоказуемые аргументы?» — недоумевает сирийский журналист.

«Первый спикер действительно говорит с палестинским диалектом. Насчет второго закрались сомнения. Чтобы быть на 100% уверенным (я все-таки не палестинец), я связался с разными людьми из Палестины. Один из них отметил, что прилагаемый перевод не очень точно передает характер разговора и что из записи не следует, что это разговор двух членов ХАМАС», — сообщает Джума.

Какая информация есть у Москвы

В Москве располагают достоверной информацией о том, кто бомбил госпиталь в секторе Газа, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы знаем, откуда эти ракеты прилетели. Сейчас давайте воздержимся от лишних комментариев, потому что любая искорка может еще больше разжечь пламя конфликта. Понятно, что сектор Газа не обстреливал сам свою больницу», — заявил Слуцкий.

Депутат призвал стороны конфликта незамедлительно сесть за стол переговоров, чтобы не допустить его эскалации.

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Сыграет ли бомбардировка «Аль-Ахли» на руку ХАМАС

История с госпиталем вызывает неприятный осадок — уж больно «вовремя» произошла трагедия, считает арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. «Она произошла в тот момент, когда стало казаться, что американцы уговорят Израиль все-таки не проводить наземную операцию. Это означало бы, что стремление ХАМАС поднять арабский мир на общую борьбу с евреями путем провокационных шагов, на которые Израиль вынужден будет отвечать военными действиями, в общем-то, стал проваливаться», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

«Это мое предположение, могу ошибаться. Но думаю, что виноваты „умельцы“ из „Исламского джихада“, — они запустили свою очередную ракету, которую сделали из водопроводных труб. Она либо в воздухе взорвалась, либо просто упала. „Исламский джихад“ находится тоже в Газе, эти боевики периодически то воюют с ХАМАС, то, наоборот, с ним сотрудничают. И вроде как эта группа присоседилась к набегу на Израиль», — напомнил Зелтынь. Пропагандистский аппарат ХАМАС воспользовался этим событием и очень грамотно залил выгодный сюжет в головы арабскому населению, так называемой арабской улице, добавляет эксперт.

Однако еврейское государство стоит сейчас перед исключительно трудным выбором, потому что не может не ответить на «провокацию ХАМАС», отмечает Зелтынь.

«Ответить он может только путем ликвидации военного крыла организации. С другой стороны, чувствую, Европа и Соединенные Штаты не очень сильно поддерживают Израиль в стремлении провести наземную операцию. У меня ощущение, что на Западе хотят, чтобы это все как-нибудь само рассосалось, без дополнительных жертв», — иронизирует арабист.

Скорее всего, израильтяне наземную операцию все же проведут, полагает Зелтынь. «Это очень сложный выбор, потому что придется вести уличные бои в плотной застройке и с таким количеством мирного населения. Но в противном случае Израиль окажется мишенью для новых атак джихадистских отрядов, которые до сих пор действуют по всему Ближнему Востоку. Это вечный замкнутый круг», — подытожил эксперт.

Планирует ли Израиль наземное вторжение в Газу

Израиль принял решение полностью уничтожить ХАМАС, продолжает военный эксперт Алекс Векслер. «Больше они не будут нашими соседями. В нескольких сотнях метров от границы с Газой кибуцы стояли, в которых 7 октября произошли страшные вещи. ХАМАС будет уничтожен и в политическом, и в военном плане. Это займет много времени: недели, может быть, месяцы», — уверен израильский эксперт.

Векслер полагает, что наземная операция в Газе начнется вскоре после отъезда президента США Джо Байдена.

«Мы готовимся, ищем новые разведывательные данные. После захвата пленных у нас появилось много информации, мы ее изучаем. Но потом будет вход в Газу. Мы знаем, что у нас будут потери. Мы ждем, чтобы миллион палестинцев ушел на юг, где мы открыли воду и даем продовольствие, продукты. Порядка 750 тысяч это уже сделали. Но ХАМАС ставит патрули, не позволяя мирным гражданам идти туда», — рассказал эксперт.

Фото: Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ждет ли Ближний Восток большая война

Аббас Джума не исключает дальнейшую эскалацию конфликта.

«Не могу исключать большой войны. Арабо-мусульманский мир, конечно, объединяется, но не в полной мере. Степень разобщенности между мусульманскими арабскими странами в том числе не позволяет мне говорить, что они могут сейчас консолидироваться, мобилизоваться и действовать в унисон», — посетовал собеседник.

Однако чем больше случается подобного рода трагедий, как ракетный обстрел госпиталя, тем ближе арабо-мусульманские страны становятся друг к другу, заключил сирийский журналист.

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