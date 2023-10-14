ХАМАС: как благотворительная организация превратилась в боевиков Исламисты-сунниты пошли на сближение с шиитским Ираном ради борьбы с еврейским государством

Фото: ousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

7 октября из сектора Газа по Израилю были нанесены ракетные удары, одновременно началось наземное вторжение формирований ХАМАС. Как появилась и обрела мощь организация, заставившая полыхать территорию еврейского государства?

Как Израиль невольно помог ХАМАС вырасти

ХАМАС было основано в 1987 году как военизированная группа при содействии «Братьев-мусульман» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и палестинского «Исламского джихада». Тогда Палестина в ходе первой интифады попыталась отвоевать территории, потерянные в ходе Шестидневной войны 1967 года.

Кстати, предтеча ХАМАС — «Муджама аль-Исламия» — благотворительная организация, основанная в 1978 году шейхом Ахмедом Ясином, тесно сотрудничала с Израилем. Она получала пожертвования от Тель-Авива, а также от некоторых стран Ближнего Востока. На эти средства создавались социально значимые объекты, включая Исламский университет в Газе. Это позволило будущему движению нарастить базу поддержки на фоне теряющей популярность Организации освобождения Палестины (ООП или же ФАТХ), которая в те времена охотно прибегала к методам террора.

В ходе интифады все изменилось. ФАТХ с 1988 года отказалась от террора, тогда как ХАМАС постепенно трансформировалось из благотворительной в террористическую организацию. В частности, добровольцы ХАМАС участвовали в боях против советских войск в Афганистане.

В 1993 году движение отказалось признавать мирные соглашения, подписанные в Осло между Израилем и Палестиной.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как ХАМАС завоевало сектор Газа

ХАМАС начало приобретать большую популярность в Газе с 2004 года. Тогда умер лидер ФАТХ Ясир Арафат, и эта партия начала терять симпатии жителей региона.

Постепенно ХАМАС стало популярнее на фоне вывода израильских войск и эвакуации еврейских поселений из сектора Газа в 2005 году. Отступление израильтян было воспринято как победа, одержанная с помощью насильственных методов.

На выборах 2007 года в Палестине победило ХАМАС. Однако лидер ФАТХ Махмуд Аббас, который контролировал одну из двух палестинских территорий (Западный берег реки Иордан) отказался признавать победу хамасовцев и объявил чрезвычайное положение в секторе Газа. Это только сильнее накалило отношения между организациями, в Палестине началась гражданская война. В результате в том же году были подписаны соглашения о прекращении огня. Под контролем ХАМАС остался сектор Газа, а ФАТХ — Западный берег.

Тогда у Газы началось очередное обострение с Израилем, который начал блокаду сектора, а в 2008–2009 годах провел операцию «Литой свинец», направленную на прекращение обстрелов со стороны ХАМАС. Интенсивность конфликта временно снизилась.

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

ХАМАС планирует распустить палестинскую автономию

Как партия ХАМАС последовательно выступает за упразднение Израиля и палестинской автономии. Вместо этого партия считает необходимым сформировать Исламскую республику на всей территории бывшей британской колонии — подмандатной Палестины. Это отражено в уставе партии, где также указано, что Государство Израиль необходимо уничтожить «посредством джихада».

В 2006 году организация подписала Документ палестинских заключенных, в котором все же признавались границы Палестины и Израиля 1967 года.

Проводимая партией внутренняя политика, довольно жесткая. Многочисленные запреты касаются в основном женщин. Им запрещено танцевать, посещать парикмахеров-мужчин и ездить вместе с мужчинами на мотороллерах. ХАМАС навязывает им строгий дресс-код, подразумевающий ношение хиджаба даже во время купания. Введены строгие ограничения на музыку и книги. Иные политические партии запрещены, а независимые журналисты подвергаются преследованиям.

В то же время на международной арене в последнее десятилетие организация пыталась действовать все менее радикально. В 2017 году ХАМАС представило переработанную версию своего устава, в котором были смягчены формулировки. В частности, провозглашается, что организация ведет борьбу не против иудеев, а против сионистов, которые «незаконно оккупировали Палестину».

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Продолжение блокады и сближение ХАМАС с Ираном

Добиться компромисса с Израилем не удалось — он продолжал частичную блокаду Газы. Впрочем, последние 10 лет она последовательно смягчалась. Например, правила на ввоз стройматериалов и топлива были облегчены.

На этом фоне группировка решила пойти на сближение с Ираном. Не последнюю роль в этом сыграли периодические конфликты в отношениях с Израилем. Так, в 2012 году Израиль в ходе операции «Облачный столп» устроил атаку на военные цели в секторе Газа, а в 2014 году провел более масштабную операцию — «Несокрушимая скала». А в 2018 году ХАМАС в свою очередь устроило провокацию, правда, не вооруженную. Потомки палестинских беженцев в организованных колоннах под предлогом возвращения на родину неудачно попытались прорвать границу Израиля.

ХАМАС — сунниты. Как известно, основное противостояние в исламском мире происходит между суннитами и шиитами. Но шиитский Иран и союзная ему «Хезболла» готовы поддержать ХАМАС в борьбе против общего врага — еврейского государства. Этот ситуативный альянс выглядит весьма угрожающе для Израиля. Обострение конфликта между Израилем и сектором Газа в результате атаки 7 октября угрожает стабильности всего Ближнего Востока.

Цель ХАМАС — создать всемирный халифат

ХАМАС стремится исключительно к образованию мирового халифата, а не к созданию палестинского государства на территории, которую занимает Израиль, заявил NEWS.ru старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ арабист Андрей Чупрыгин. По его словам, исламистские цели организации не предполагают участия в образовании светского государства.

«Израиль служит для них самым главным барьером на пути к своей масштабной цели — объединить мусульман мира под единственным лидером-халифом. Не будем забывать, что ХАМАС был создан международной исламистской группой „Братья-мусульмане“ и светских задач у них нет», — рассказал арабист.

Чупрыгин напомнил, что Россия не внесла ХАМАС в список террористических организаций. «Но о поддержке ХАМАС у нас даже речи нет. Все разговоры, что Москва организацию снабжает чем-то, участвует в подготовке ее бойцов — это безосновательный треп», — утверждает арабист.

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