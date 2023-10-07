Что происходит в Израиле 7 октября: кто на кого напал, погибли ли россияне

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар Палестины по южным и центральным районам страны. Что и почему там происходит?

События в Израиле 7 октября 2023 года

Израиль начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа после утреннего массированного ракетного обстрела со стороны ХАМАС южной и центральной частей страны. Израильские власти также сообщили о захвате представителями палестинского движения нескольких населенных пунктов.

По данным местных СМИ, в результате атак погибли шесть человек, еще 545 получили ранения, в том числе серьезные или критические. На всей территории Израиля объявлено чрезвычайное положение. Также власти ввели комендантский час.

К югу от Ашкелона под удар попала израильская электростанция «Рутенберг». На объекте возник пожар. В Офакиме захвачены заложники, а в Иерусалиме произошла первая ножевая атака и поджог отделения полиции в районе Джебель Мукаебер. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили об ударах по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

По словам израильского министра обороны Йоава Галанта, «движение ХАМАС допустило ошибку, обстреляв территорию страны». Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его государство в настоящее время находится в состоянии войны.

«Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. И мы победим. Враг заплатит такую ​​цену, какую они никогда раньше не знали», — сказал он.

Информации о погибших или пострадавших россиянах в ходе боевых действий пока не поступало.

Куда продвигается Палестина

Палестинские формирования все еще сохраняют присутствие в соседних с сектором Газа населенных пунктах. В Сети появляется все больше кадров с убитыми и ранеными, а также пленными израильтянами, причем как из силовых структур, так и гражданских, пишет Telegram-канал «Рыбарь».

В отдельные населенные пункты палестинцы проникли по морю и воздуху, высадив десант, диверсионные группы подразделения «Сакр». К ним, вероятнее всего, подключились местные «спящие ячейки». Есть информация о выпуске заключенных из тюрем, однако доказательств этому на данный момент нет.

«К вечеру 7 октября ХАМАС продвинулось с территории сектора Газа на 35–40 км. В данный момент палестинцы контролируют порядка 1,5 тыс. кв. км территории Израиля — от Керем-Шалома на западе до окрестностей Сдерота, Нетивота и Ашкелона на севере и северо-востоке. Под контролем ХАМАС территории Эшкольского районного совета, а также дороги, ведущие в сторону израильской авиабазы Хацерим, где базируются израильские истребители F-35I Adir, и подъезды к военной базе Цехелим», — пишет «Военная хроника».

ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев, сообщили арабские СМИ со ссылкой на представителя военного крыла движения.

Журналисты также сообщают, что в секторе Газа палестинцы празднуют «победу» над Израилем. В городе размахивают арабскими флагами.

Какие страны поддержали Израиль

Власти Франции, Британии и Германии осудили операцию палестинского движения ХАМАС в Израиле. Заявления по этому поводу сделали французский президент Эммануэль Макрон, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, а также глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Министерство иностранных дел Швейцарии осудило атаку Израиля, начатую палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Оно потребовало немедленного прекращения огня.

Министерство иностранных дел Украины осудило нападение ХАМАС на Израиль. В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ».

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил в соцсетях, что грузинский народ поддерживает «братский Израиль в борьбе с агрессией».

Какие страны поддержали Палестину

Советник верховного лидера Исламской Республики генерал-майор Рахим Сафави сказал, что иранская сторона поддерживает ракетные удары по Израилю и будет «стоять рядом» с палестинскими бойцами до окончательного освобождения Палестины и его основной святыни — города Иерусалим.

МИД Катара в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства, подчеркнул, что только Израиль несет ответственность за атаки палестинцев и эскалацию ситуацию в секторе Газа.

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