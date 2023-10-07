«Ужасающие атаки»: стало известно, как Запад отреагировал на бои в Израиле Западные страны осудили атаки палестинских боевиков на Израиль

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Франции, Британии и Германии осудили операцию палестинского движения ХАМАС в Израиле. Заявления по этому поводу сделали французский президент Эммануэль Макрон, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В социальной сети Twitter (X) представители западных государств выразили поддержку Израилю в его праве на оборону.

Я решительно осуждаю террористические атаки, которые в настоящее время обрушиваются на Израиль, — написал Макрон.

На ситуацию также отреагировали в Министерстве иностранных дел Франции. В заявлении ведомства, которое приводит ТАСС, говорится об «абсолютном непринятии терроризма» и приверженности безопасности Израиля.

Министр иностранных дел Германии в свою очередь заявила о необходимости немедленно прекратить насилие против невинных граждан.

Решительно осуждаю террористические атаки из сектора Газа против Израиля. Насилие против невинных людей должно быть немедленно прекращено. Мы полностью солидарны с Израилем, — заявила она.

Глава британского дипведомства Джеймс Клеверли назвал «ужасающими» атаки ХАМАС по израильским гражданам. Он подчеркнул, что Лондон всегда будет выступать на стороне Израиля.

Великобритания безоговорочно осуждает ужасающие атаки ХАМАС по гражданам Израиля. Великобритания всегда будет поддерживать право Израиля на оборону, — написал он на странице в Twitter.

Ранее сообщалось о мощном ударе сил ХАМАС по электростанции «Рутенберг», которая является второй по величине в Израиле. В результате атаки палестинских радикалов на предприятии начался пожар. Информации о пострадавших пока не поступало.