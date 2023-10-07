ХАМАС ударило по второй по величине электростанции Израиля

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Палестинское исламистское движение ХАМАС нанесло удар по второй по величине электростанции Израиля — «Рутенберг». Сейчас там начался пожар.

7 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом глава ЦАХАЛ Йоав Галант заявил, что ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, палестинцы совершили серьезную ошибку.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны. По его словам, военным отдан приказ зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов и провести мобилизацию израильских резервистов.

Издание Times of Israel сообщило, что число погибших в результате обстрела Израиля увеличилось до шести, ранены почти 300 жителей. Служба экстренной помощи призывала население сдавать кровь для переливаний. Отмечается, что по меньшей мере 20 пострадавших получили серьезные или критические ранения.

Посольство России в Израиле сообщило, что не получало информации о россиянах, которые могли бы пострадать в ходе боевых действий, обращений от конкретных лиц также не было. В МИД РФ журналистам «Интерфакса» заявили, что обострение палестино-израильского конфликта стало неожиданностью.