Израиль против Палестины: последствия для Украины, кого поддержит РФ

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В Минобороны Израиля заявили, что движение ХАМАС объявило израильтянам войну. Какие последние новости, пострадали ли россияне, что ждет Украину, как отреагировала РФ?

С полной хронологией начала событий 7 октября можно ознакомиться в статье NEWS.ru.

Как происходящее в Израиле скажется на Украине

«Израиль начал массовый призыв резервистов. Знакомые говорят, что в этот раз пойдут до конца, до „окончательного решения палестинского вопроса“. Если в историю впишутся другие мусульманские страны и конфликт приобретет религиозный характер, события на Украине из фокуса мировой политики отойдут в тень», — пишет Telegram-канал «МИГ России».

Авторы Mash считают, что дефицит 155-мм снарядов на Украине станет еще сильнее из-за обострения арабо-израильского конфликта.

«Потому что теперь они потребуются не только Киеву. По словам опрошенных российских военных экспертов, с недостатком боеприпасов ВСУ сталкивались и ранее. Из-за этого украинцы даже перешли на пакистанские снаряды, которые, однако, лишь массово разрывали стволы гаубиц М777. Теперь же боеприпасы потребуются и израильской армии. Той, что еще в прошлом году передавала Украине свои запасы американских снарядов. Кроме того, под угрозой и поставки израильских систем ПВО в Европу, которыми подменяли местные ракетные установки для отправки на Украину. Так, в сентябре Германия закупила якобы для себя ПВО Arrow 3 из Израиля на $4 млрд. Параллельно с этим передавая ВСУ Patriot, IRIS-T и Gepard», — добавил источник.

Реакция России, пострадали ли россияне

В МИД РФ журналистам «Интерфакса» заявили, что обострение палестино-израильского конфликта стало неожиданностью.

Посольство России в Израиле сообщило, что не получало информации о россиянах, которые могли бы пострадать в ходе боевых действий, обращений от конкретных лиц также не было.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru ответил на вопрос, кого в конфликте поддержит Кремль.

«Позиция России в этих вопросах всегда была максимально взвешенной. Мы выступали за урегулирование ситуации на основе решений ООН, в свое время СССР активно принимал участие в выработке этих решений. Соответствующую традицию российская дипломатия продолжает. Есть очень сложные узлы в мировой политике, для того чтобы их развязать, нужна взвешенная, вдумчивая позиция обеих сторон. Ничего другого я вам сказать не могу», — добавил он.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что начало боестолкновений между ХАМАС и Израилем в день 50-летия начала войны Судного дня — событие, которого можно было ожидать.

«Вот чем надо было заниматься Вашингтону и его союзничкам. Конфликт между Израилем и Палестиной длится десятилетия. И США там ключевой игрок. Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа. Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — отметил он.

Сколько погибших, пострадавших, кого взяли в плен, последние новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к нации, заявив, что это «не операция, не атака, а полноценная война, в которой Израиль одержит верх».

ХАМАС заявило о пленении свыше 35 израильских солдат и поселенцев, сообщили арабские СМИ со ссылкой на представителя военного крыла движения.

Журналисты также пишут, что в секторе Газа палестинцы празднуют «победу» над Израилем. Сообщается, что в городе размахивают арабскими флагами. По информации источников, в результате действий ХАМАС погибли шесть человек, еще порядка 300 пострадали.

Палестинские медиа сообщают, что бульдозеры уже начали демонтировать провода вдоль границ сектора Газа и территорий Палестины, присоединенных к Израилю. Жители приграничных районов пытаются спрятаться от вооруженных людей, продвигающихся по границе. Захваченных заложников, среди которых и израильские военнослужащие, и гражданские, отвозят в сектор Газа.

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