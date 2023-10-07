Что сейчас происходит между Палестиной и Израилем, будет ли война

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Армия обороны Израиля на фоне обострения обстановки на границе с Палестиной и обстрелов со стороны сектора Газа сегодня, 7 октября, объявила о состоянии «готовности к войне». Что об этом нужно знать, с чего все началось, при чем тут ХАМАС?

Ситуация между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года

Около 06:30 по московскому времени израильские СМИ написали, что сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, прозвучали в Тель-Авиве. Сообщалось, что десятки ракет выпущены из сектора Газа в сторону Израиля.

Через некоторое время появилась информация, что по центральным и южным районам израильской территории нанесен массированный ракетный удар. Также журналисты писали о проникновении палестинцев на территорию Израиля. Их заметили в городе Сдерот.

«Эпицентром событий стал Сдерот. Туда высадились диверсанты на парапланах и катерах, которые захватили полицейский участок. Сейчас они ходят по улицам, расстреливая военных и гражданских, — организованы самовольные патрули. На улицах лежат трупы, много раненых», — пишет Mash.

Около 08:10 по московскому времени армия Израиля заявила о проникновении «неопределенного числа» вооруженных людей из сектора Газа в приграничные районы. Местные жители писали о боях на улице. В связи с инцидентами ЦАХАЛ заявила о «состоянии боевой готовности». Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о массовом призыве резервистов и введении режима чрезвычайного положения в радиусе 80 километров от сектора Газа, в том числе в Тель-Авиве.

«Израильская армия, откровенно говоря, проспала утренний удар, нанесенный в выходной день, — известно уже о нескольких попаданиях по жилым кварталам в Ашкелоне, Тель-Авиве и других городах. Есть погибшие и раненые. Кроме того, поступают сообщения о прорыве группы боевиков ХАМАС через границу и перестрелках в приграничных поселениях, в том числе и достаточно крупном городе Сдерот», — пишет Readovka.

Около 09:00 стало известно, что на границе Израиля и сектора Газа палестинцы подбили танк израильской армии Merkava IV. Машина использовалась только израильской армией и не поставлялась на экспорт из-за секретных технологий. Много лет Merkava MK4 считался одним из самых защищенных танков в мире. Местные СМИ писали, что ХАМАС также угнало несколько автомобилей HMMWV. Бойцы организации катаются на них по улицам, толпа вокруг ликует.

Глава военного крыла палестинского исламистского движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф примерно в 09:05 по московскому времени официально объявил о начале военной операции против Израиля. Израильская армия сообщила, что наносит удары по целям в секторе Газа, военные перекрывают дороги вокруг анклава.

Почему все это началось

Лидер «Бригад Изаддина аль-Касама» — военного крыла ХАМАС — Мухаммад Деф заявил о начале военной операции по защите Аль-Аксы, одной из главных мусульманских святынь в Иерусалиме. По его словам, «враг осквернил Аль-Аксу и осмелился атаковать храм Пророка». Вместе с тем, по заявлениям Al Jazeera, Армия обороны Израиля потеряла контроль над одной из своих баз на границе с Газой — КПП «Эрез».

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

«Ни о каком мире в регионе и говорить не приходилось — волна терактов, захлестнувшая Израиль в последние месяцы, никуда не делась, но и какой-то эскалации никто не ждал. Говорить можно лишь о „памятной дате“ — ровно 50 лет назад началась война Судного дня, но ХАМАС ранее не было замечено в тяге к подобного рода символизму. На счастье простых израильтян, сейчас им противостоят не объединенные силы армий Египта, Сирии и их союзников, а всего лишь небольшой террористический анклав Газы. В противном случае жертв могло быть куда как больше», — пишет Readovka.

В израильском оборонном ведомстве заявили, что «ХАМАС столкнется с последствиями и понесет ответственность».

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