Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Армия Израиля начала наносить удары по территории сектора Газа после массированной ракетной атаки со стороны палестинского анклава, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу. Ранее сообщалось, что армия Израиля находится в состоянии боевой готовности.

Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют, — цитирует агентство сообщение армии.

Как сообщалось ранее, утром 7 октября ракетному обстрелу подверглись юг Израиля и район Тель-Авива. В результате погибла одна женщина и двое мужчин получили ранения.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.

В конце сентября глава Минобороны Израиля Йоав Галант подчеркнул готовность использовать все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих. Он также напомнил об операции «Щит и стрела», проведенной израильской армией в мае 2023 года в палестинском анклаве.