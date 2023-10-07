Армия Израиля начала наносить удары по территории сектора Газа после массированной ракетной атаки со стороны палестинского анклава, передает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу. Ранее сообщалось, что армия Израиля находится в состоянии боевой готовности.
Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют, — цитирует агентство сообщение армии.
Как сообщалось ранее, утром 7 октября ракетному обстрелу подверглись юг Израиля и район Тель-Авива. В результате погибла одна женщина и двое мужчин получили ранения.
Армия Израиля сообщила о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.
В конце сентября глава Минобороны Израиля Йоав Галант подчеркнул готовность использовать все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих. Он также напомнил об операции «Щит и стрела», проведенной израильской армией в мае 2023 года в палестинском анклаве.