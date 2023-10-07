Появились видео ракетного удара со стороны сектора Газа по Израилю

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

В Сети появились снятые очевидцами кадры массового пуска ракет по Израилю со стороны сектора Газа. Обстрелу утром 7 октября подверглись юг страны и район Тель-Авива.

Очевидцы также сняли работу израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». На кадрах видны моменты перехвата двух ракет.

Ранее сообщалось, что жертвой обстрела со стороны сектор Газа стала 60-летняя жительница населенного пункта Гедерот близ города Ашдод. Еще двое мужчин 20 и 52 лет получили ранения средней тяжести. Они были доставлены в больницу.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. В стране было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах Израиля, призвали находиться около убежищ. Позднее стало известно, что армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа в ответ на массированный ракетный удар.

В конце сентября глава Минобороны Израиля Йоав Галант пригрозил повторить операцию «Щит и стрела», которая проводилась израильской армией в палестинском анклаве в мае 2023 года. Он подчеркнул готовность использовать все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих.