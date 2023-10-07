Составлен список стран, которые поддержали Израиль или Палестину в войне

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны, в результате которого погибли 22 человека, 545 пострадали. Как отреагировали другие государства, кого они поддержали?

Какие страны поддержали Израиль

Власти Франции, Британии и Германии осудили операцию палестинского движения ХАМАС в Израиле. Заявления по этому поводу сделали французский президент Эммануэль Макрон, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Они выразили поддержку Израилю в его праве на оборону.

«Я решительно осуждаю террористические атаки, которые в настоящее время обрушиваются на Израиль», — сообщил Макрон.

Министерство иностранных дел Швейцарии осудило атаку Израиля, начатую палестинской исламистской группировкой ХАМАС. Оно потребовало «немедленного прекращения огня и насилия».

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил в соцсетях, что грузинский народ поддерживает «братский Израиль в борьбе с агрессией».

«Неоправданная, жестокая и бесчеловечная агрессия против Государства Израиль недопустима», — написал он.

Министерство иностранных дел Украины осудило нападение ХАМАС на Израиль. В Киеве выразили поддержку Израилю «в его праве защищать себя и свой народ».

«Украина осуждает продолжающиеся террористические нападения на Израиль, включая ракетные обстрелы гражданского населения в Иерусалиме и Тель-Авиве», — говорится в сообщении МИД в соцсетях.

Какие страны поддержали Палестину

Советник верховного лидера Исламской Республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что иранская сторона поддерживает ракетные удары по Израилю и будет «стоять рядом» с палестинскими бойцами до окончательного освобождения Палестины и его главной святыни — города Иерусалима.

МИД Катара в официальном заявлении, опубликованном на сайте ведомства, сообщил, что только Израиль несет ответственность за атаки палестинцев и эскалацию ситуацию в секторе Газа.

Как отреагировала Россия

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве серьезно озабочены обострением палестино-израильского конфликта. По ее мнению, ситуация может быть урегулирована только дипломатическими средствами.

«В Москве выражают самую серьезную озабоченность резким обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Этот конфликт, который тянется уже 75 лет, не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами», — высказалась Захарова.

Она подчеркнула, что эскалация является прямым следствием невыполнения резолюций ООН. Также Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговоров.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что России нужно следить за конфликтом между Израилем и Палестиной, но воздерживаться от поддержки какой-либо из сторон. По его словам, Москве надо сохранять нормальные отношения с обеими сторонами.

«Восстанавливая репутацию глобальной державы, России, по примеру Советского Союза, следует, конечно, внимательно следить за происходящим по всему миру, вмешиваясь там, где задеты интересы страны. В данном случае конфликт между евреями и арабами имеет гораздо более глубокие и древние корни, чем наше нынешнее противостояние с Западом на Украине», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что Израиль сегодня сохраняет нейтралитет по отношению к украинским событиям, а Арабский Восток остается экономическим и политическим союзником России.

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