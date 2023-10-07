В Госдуме высказались об отношении России к происходящему в Израиле Депутат ГД Журавлев: России нужно сохранять отношения с Израилем и Палестиной

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России нужно следить за конфликтом между Израилем и Палестиной, но воздерживаться от поддержки какой-либо из сторон, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Москве необходимо сохранять нормальные отношения с обеими сторонами.

Восстанавливая репутацию глобальной державы, России, по примеру Советского Союза, следует, конечно, внимательно следить за происходящим по всему миру, вмешиваясь там, где задеты интересы страны. В данном случае конфликт между евреями и арабами имеет гораздо более глубокие и древние корни, чем наше нынешнее противостояние с Западом на Украине, — сказал парламентарий.

Он отметил, что Израиль сегодня сохраняет нейтралитет по отношению к украинским событиям, а Арабский Восток остается экономическим и политическим союзником России.

Умение лавировать в таких условиях — как раз и есть признак мудрого и влиятельного государства, — заключил Журавлев.

Южные регионы Израиля и район Тель-Авива подверглись ракетному удару 7 октября. По последним данным, погибли шесть человек и еще около 300 получили ранения. На всей территории Израиля объявлено чрезвычайное положение, введен комендантский час.

Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом глава ЦАХАЛ Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, палестинцы совершили серьезную ошибку.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны, а не в формате военной операции. По его словам, военным приказано зачистить граничащие с сектором Газа населенные пункты от террористов и провести мобилизацию израильских резервистов.