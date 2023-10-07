Нетаньяху назвал цель военной операции Израиля Нетаньяху: цель Израиля — очистить свою территорию от врагов

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Биньямин Нетаньяху

Израиль нацелен очистить свою территорию от врагов, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху во время заседания кабинета по вопросам безопасности. По его словам, которые приводит ТАСС, противники Израиля заплатят высокую цену за нападение.

Наша первая задача — зачистить враждебные силы, которые проникли на нашу территорию, и восстановить безопасность и спокойствие в общинах, подвергшихся нападению, — сказал Нетаньяху.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом Нетаньяху заявил, что страна в настоящее время находится в состоянии войны. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны, в результате которого погибли 22 человека, 545 пострадали.

В ответ израильские истребители нанесли удары по 21 объекту группировки ХАМАС в секторе Газа. Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами. В связи с этим Захарова призвала стороны к прекращению огня и началу переговорного процесса.