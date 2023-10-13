Арабист рассказал о главной цели движения ХАМАС Арабист Чупрыгин: Израиль стал барьером для ХАМАС на пути к мировому халифату

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Движение ХАМАС стремится исключительно к образованию мирового халифата, а не к созданию палестинского государства на территории, которую занимает Израиль, заявил NEWS.ru старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ, арабист Андрей Чупрыгин. По его словам, исламистские цели организации не предполагают участия в образовании светского государства.

Израиль служит для них самым главным барьером на пути к своей масштабной цели — объединить мусульман мира под единственным лидером-халифом. Не будем забывать, что ХАМАС был создан международной исламистской группой «Братья-мусульмане» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и светских задач у них нет, — рассказал арабист.

Чупрыгин напомнил, что Россия не внесла ХАМАС в список террористических организаций.

Но о поддержке ХАМАС у нас даже речи нет. Все разговоры, что Москва организацию снабжает чем-то, участвует в подготовке ее бойцов — это безосновательный треп, — утверждает арабист Чупрыгин.

Идея о вторжении палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля была сформулирована в Иране, заявил ранее министр обороны Израиля Йоав Галант во время совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином. По его словам, Иран, «Хезболла» и ХАМАС принадлежат к одной «оси зла».