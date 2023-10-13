В Тель-Авиве рассказали, кто подкинул ХАМАС идею напасть на Израиль Минобороны Израиля: идея нападения ХАМАС была сформулирована в Иране

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Йоав Галант

Идея о вторжении палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля была сформулирована в Иране, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант во время совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остином. По его словам, которые приводит ТАСС, Иран, «Хезболла» и ХАМАС принадлежат к одной «оси зла».

Иран, «Хезболла» и ХАМАС принадлежат к одной оси — оси зла. Все действия направляются из Ирана, оттуда же посылаются деньги и даются разрешения, именно там формируются все основные идеи. Неважно, дали ли в Тегеране разрешение или нет, сама мысль была сформулирована именно там, — сказал Галант.

Ранее Ллойд Остин призвал осудить и изолировать ХАМАС. По его словам, это необходимо ради мира в регионе. Также, отметил он, США и Израиль продолжат работать над освобождением похищенных людей. При этом Остин отказался сообщить журналистам, проводят ли США наблюдательные полеты в регионе.

Также на пресс-конференции Йоав Галант заявил, что Соединенные Штаты отправили в Израиль вторую партию военной помощи, которая прибудет 13 октября. Первая партия американского вооружения поступила в страну 11 октября. Самолет с современными боеприпасами приземлился на базе Набатим.