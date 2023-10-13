В Израиль прибудет второй самолет с военной помощью США

Фото: White House/Global Look Pres

Соединенные Штаты отправили в Израиль вторую партию военной помощи, заявил министр обороны ближневосточного государства Йоав Галант во время пресс-конференции с американским коллегой Ллойдом Остином. По его словам, которые передает ТАСС, грузовой самолет прибудет 13 октября.

Сотрудничество в оборонной сфере между США и Израилем, а также поддержка Израиля в Пентагоне, Белом доме и конгрессе увеличивает наши возможности и обеспечивает нам свободу действий. Сегодня мы получим второй самолет с вооружением, необходимым Армии обороны Израиля, — отметил глава Минобороны Израиля.

Первая партия американского вооружения поступила в Израиль 11 октября. Самолет с современными боеприпасами приземлился на базе Набатим. Как сообщили в пресс-службе израильской армии, военная помощь со стороны Вашингтона даст возможность наносить значительные удары и организовывать «дополнительные сценарии». Власти Израиля выразили признательность американским коллегам за поддержку государства в целом.

Ранее сообщалось, что США могут пересмотреть решение не отправлять войска на Ближний Восток из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Как сообщает Politico, такой шаг Вашингтона возможен из-за кризисной ситуации с заложниками. В Белом доме называют ситуацию на Ближнем Востоке все более сложной и представляющей вызовы для лидеров США и Израиля.