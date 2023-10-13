США выразили поддержку Израилю в освобождении заложников Глава Пентагона: США и Израиль продолжат работать над освобождением заложников

Фото: Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

Ллойд Остин

США и Израиль продолжат работать над освобождением людей, похищенных членами движения ХАМАС, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, его слова приводит AP News. При этом Остин отказался сообщить журналистам, проводят ли США наблюдательные полеты в регионе.

Мы продолжим тесно сотрудничать с Израилем, чтобы обеспечить освобождение невинных мужчин, женщин и детей, удерживаемых ХАМАС, — отметил он.

Газета The Washington Post считает, что ХАМАС доставило в сектор Газа по меньшей мере 64 человека, взятых в заложники во время вылазок в Израиле. Журналисты издания пришли к такому выводу, проанализировав ряд видеоматериалов. В публикации говорится, что среди заложников 49 человек, «по всей видимости, гражданские лица», включая 11 детей. Еще 11 граждан, предположительно, являются израильскими военнослужащими.

Ранее представитель движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что среди заложников, захваченных в плен членами движения, есть россияне. Он пояснил, что движение взяло в заложники десятки жителей Израиля, у которых есть второе гражданство, в том числе РФ и Китая.

В палестинской организации пригрозили, что намерены казнить пленных. По словам представителей ХАМАС, одна жизнь заложника будет отдана за каждое нападение Армии обороны Израиля на палестинский жилой дом или гражданский объект без предупреждения.