Названо число переправленных в Газу заложников ХАМАС WP: ХАМАС доставило в Газу не менее 64 заложников после вылазок в Израиле

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС доставило в сектор Газа по меньшей мере 64 человека, взятых в заложники во время вылазок в Израиле, сообщает газета The Washington Post. Журналисты издания пришли к такому выводу, проанализировав ряд видеоматериалов.

В публикации говорится, что среди заложников 49 человек, «по всей видимости, гражданские лица», включая 11 детей. Еще 11 граждан, предположительно, являются израильскими военнослужащими.

В четырех случаях невозможно было определить, были захвачены гражданские лица или солдаты, — указано в материале.

По оценкам WP, члены ХАМАС во время вылазок взяли в заложники по меньшей мере 106 человек — 95 взрослых и 11 детей. Помимо доставленных в Газу, 16 граждан были замечены на территории Израиля. Местоположение остальных захваченных не смогли объяснить на основе имеющихся фото и видеозаписей.

Ранее в МИД РФ сообщили, что из-за боевых действий на юге Израиля погибли четыре гражданина РФ, имеющих также израильское гражданство. Дипломаты выясняют судьбу еще шестерых россиян, пропавших без вести.

Согласно заявлению официального представителя движения Мусы Абу Марзука, десятки лиц с двойным гражданством попали в плен к ХАМАС. По его данным, среди них есть граждане России и Китая. В палестинской организации пригрозили, что намерены казнить пленных. По словам представителей ХАМАС, одна жизнь заложника будет отдана за каждое нападение Армии обороны Израиля на палестинский жилой дом или гражданский объект без предупреждения.