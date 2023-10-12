МИД России назвал точное число погибших россиян в Израиле МИД РФ: в Израиле погибли четыре гражданина РФ, еще шестеро без вести пропали

Фото: Matan Golan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за боевых действий на юге Израиля погибли четыре гражданина РФ, имеющих также израильское гражданство, сообщило Министерство иностранных дел России на своем сайте. Российские дипломаты также выясняют судьбу еще шестерых россиян, пропавших без вести.

Согласно актуализированным на 12 октября данным израильской стороны, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих в этой ближневосточной стране гражданина России, имеющих также израильское гражданство, — сказано в сообщении.

Российское дипломатическое ведомство вновь призвало стороны палестинско-израильского конфликта к деэскалации и соблюдению гуманитарного права для избежания новых жертв среди мирных жителей. МИД РФ решительно осуждает любые проявления экстремизма, терроризма, взятие в заложники, а также блокаду людей, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что члены движения ХАМАС застрелили уроженца Челябинской области Давида Лысцова на фестивале электронной музыки Nature Party в Израиле. Сестра мужчины рассказала, что те ворвались на фестиваль и начали стрелять. Мужчина пытался вывезти коллег на машине и был убит, остальные выжили.

Кроме того, портал Business Class передает о гибели четверых граждан Израиля, родившихся в Пермской области. Это два мужчины в возрасте до 30 лет и две женщины 37 и 59 лет. При этом назвать имена убитых источник отказался.

Как считает посол России в Израиле Анатолий Викторов, реальное число российских граждан, погибших и пропавших без вести из-за израильско-палестинского конфликта, может сильно превышать те данные, которые есть сейчас. По его словам, в настоящий момент официально известно о четырех погибших гражданах РФ и шести пропавших без вести.