ХАМАС заявило о захвате в заложники россиян. Сколько пленных, их казнят? Представитель ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что в числе пленных есть граждане РФ

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Среди заложников, захваченных в плен членами радикального палестинского движения ХАМАС, находятся граждане России. Об этом каналу Al Jazeera заявил представитель движения Муса Абу Марзук. Известно ли число взятых в плен граждан РФ, могут ли их казнить?

Что известно о захваченных в плен россиянах

По словам Мусы Абу Марзука, ХАМАС взяло в заложники десятки жителей Израиля, у которых есть второе гражданство, в том числе России и Китая.

«Десятки с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы», — сообщил он.

Он отметил, что организация поддерживает контакты с РФ по вопросу пленных.

«У нас ведутся контакты с Россией, так как есть те, кто имеет российское гражданство», — сказал Абу Марзук.

Он добавил, что цели операции в Израиле выполнены и ХАМАС открыто к любым обсуждениям.

Что известно о пленных и погибших русских девушках

7 октября появилась информация о том, что бойцы ХАМАС увозили людей в сектор Газа. В Сети были опубликованы кадры момента взятия в плен девушки. На видео она кричала и тянула руки к мужчине, которого уже скрутили.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что около 10 девушек были похищены солдатами ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа. Утверждалось, что среди них есть две с русскими фамилиями.

По информации канала, девушки прилетели в Израиль, чтобы послушать техно и увидеть шоу. Во время вторжения ХАМАС они прятались в металлических контейнерах, а когда солдаты открыли по ним огонь — побежали в пустыню.

Посольство РФ в Израиле 8 октября заявило, что проверяет информацию о похищении двух россиянок на фестивале в Израиле. Там обратили внимание, что на данный момент не могут подтвердить, что у попавших в плен к палестинским военным девушек имелось российское гражданство.

Позже RT выяснил, что одна из предполагаемых заложниц из России не находится в плену ХАМАС. Она находится дома в Москве.

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Что сейчас происходит между Израилем и Палестиной

Движение ХАМАС пригрозило, что будет казнить израильтян, взятых в плен. По словам представителя военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда, одна жизнь заложника будет отдана за каждое нападение Армии обороны Израиля на жилой дом или гражданский объект без предупреждения. Он заявил, что расправы будут записаны на видео.

Руководство ХАМАС отказалось вести переговоры о судьбе израильских заложников во время боевых действий. Речь идет о людях, захваченных в плен в районе сектора Газа.

Армия обороны Израиля зарегистрировала вечером 9 октября обстрел своей территории со стороны Ливана. Данные о пострадавших пока не поступали. В ответ ЦАХАЛ подтвердила, что нанесла новые удары по территории Ливана. Атака производилась с помощью боевых вертолетов и стала «ответом на проникновение боевиков на север страны».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что готов к созданию чрезвычайного правительства без предварительных условий и объявил о том, что страна переходит к массированной атаке. В ходе обращения к нации глава кабмина отметил, что Израиль ведет войну, чтобы страна продолжала существовать. Он назвал удары по сектору Газа «только началом».

Сколько россиян погибло в конфликте между Палестиной и Израилем

10 октября стало известно о гибели второго россиянина при атаке ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

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