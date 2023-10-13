Израиль начал масштабную атаку в секторе Газа Армия Израиля сообщила о масштабных ударах по позициям ХАМАС в секторе Газа

Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press

Вооруженные силы Израиля начали массированную атаку территории сектора Газа. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале, военные наносят удары по позициям палестинской группировки ХАМАС.

Армия обороны Израиля в настоящее время наносит масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим группировке ХАМАС в секторе Газа, — сказано в сообщении.

Движение ХАМАС ранее заявило о ракетном ударе по израильской территории, который стал ответом на нападение на мирных граждан. Палестинские бойцы атаковали Тель-Авив. Группировка также обстреляла аэропорт Бен-Гурион в столице Израиля и возобновила удары по городу Ашкелону. Израильская армия обороны в свою очередь запустила две ракеты по ливанскому городу Эн-Накура с помощью систем противоздушной обороны «Железный купол».

Как ранее сообщалось, во время обстрелов южной части Ливана со стороны израильских военных погиб фотограф агентства Reuters. Помимо этого, два журналиста Al Jazeera получили ранения. ВС Израиля наносили удары из танковых орудий, это стало ответом на вооруженную вылазку бойцов ХАМАС. Пострадавшие представители прессы были доставлены в местный госпиталь.