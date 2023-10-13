Фотограф Reuters погиб под обстрелом израильских войск на юге Ливана

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Фотограф Иссам Абдалла, работающий на агентство Reuters, погиб на юге Ливана в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Израиля, сообщает Al-Manar. По информации телеканала, еще двое журналистов Al Jazeera получили ранения.

Атака израильской армии из танковых орудий по населенным пунктам Ливана стала ответным ударом на вооруженную вылазку палестинских бойцов группировки ХАМАС. В итоге под обстрел в районе Альма-эш-Шааба попал автомобиль с представителями СМИ, в котором находились фотокорреспонденты нескольких информационных агентств, а также съемочная группа Al Jazeera. Пострадавшие были госпитализированы.

Ливанское агентство Al Wataniya сообщало о запуске двух израильских ракет по городу Эн-Накура. ЦАХАЛ производил обстрел с помощью ракет противовоздушной обороны «Железный купол». Местные СМИ также рассказали о самолетах ВС Израиля, которые периодически пролетают над Эн-Накурой.

Тель-Авив ранее призвал Евросоюз предотвратить вмешательство Ливана в палестино-израильский конфликт. Посол Израиля в ЕС и НАТО Хаим Регев также попросил международное сообщество оказать больше давления на группировку ХАМАС.