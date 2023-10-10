Израиль призвал ЕС удержать Ливан и Палестину от вмешательства в войну

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Израиль призывает Евросоюз предотвратить вмешательство в конфликт Ливана и Палестины, сообщил посол страны в ЕС и НАТО Хаим Регев в интервью газете Politico. Он также обратился к организации с просьбой оказать больше давления на ХАМАС и лишить движение любой поддержки до тех пор, пока группировка удерживает заложников.

Мы надеемся и просим ЕС или международное сообщество дать четкий сигнал Ливану, Палестинской автономии, что это касается [только] сектора Газа. <...> Поскольку Израиль примет ответные меры, лучше, чтобы Ливан, «Хезболла», Западный берег не вмешивались, — отметил Регев.

Единственной целью Израиля на данный момент является уничтожение военного потенциала ХАМАС, уточнил он, однако группировка удерживает примерно сотню гражданских.

ЕС объявил ХАМАС террористической организацией, но мы хотим видеть больше давления со всех сторон, чтобы они ничего не получили, никакой поддержки, ничего, пока там находятся заложники, — добавил посол.

Ранее телеканал ХАМАС отказался вести переговоры о судьбе израильских заложников во время боевых действий. Речь идет о гражданах страны, которые были захвачены в районе сектора Газа.