Израиль запустил две ракеты по городу в Ливане Al Wataniya: Израиль выпусти две ракеты по городу Эн-Накура в Ливане

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильская армия запустила две ракеты по городу Эн-Накура в Ливане, сообщает агентство Al Wataniya. По данным ливанского СМИ, обстрел производился с помощью системы противовоздушной обороны «Железный купол». Информации о пострадавших и разрушениях нет.

По информации Al Wataniya, также над Эн-Накурой периодически пролетают израильские разведывательные самолеты. Причины срабатывания ПВО «Железный купол» в районе ливанского города агентство не приводит.

Накануне ливанские СМИ сообщили, что с территории страны было выпущено три ракеты в сторону Израиля. По информации журналистов, несколько снарядов упало в населенном пункте Метула на севере страны. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

До этого ливанское движение «Хезболла» в частном порядке предупредило Израиль, что готово открыть второй фронт. Радикалы пригрозили сделать это в случае начала наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля открыла артиллерийский огонь по Ливану. Это стало ответом на аналогичные атаки ВС страны. Из пограничного района Эль-Клейла выпустили минимум 12 ракет, три разорвались на израильской стороне. Позже ЦАХАЛ уточнила, что ее танки ударили по двум наблюдательным постам террористической организации «Хезболла».

Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности к войне с Израилем. Источники в КСИР утверждают, что корпус может направить своих бойцов для участия в совместных операциях с «Хезболлой».