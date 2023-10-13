ХАМАС заявило о новом ракетном обстреле Тель-Авива

Фото: IMAGO/SAEED QAQ/Global Look Press

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС сообщило в Telegram о новом ракетном ударе по Тель-Авиву. Представители группировки подчеркнули, что обстрел был произведен в ответ на нападение на мирных палестинцев.

«Бригады Аль-Кассама» обстреляли Тель-Авив ракетами в ответ на нападение на мирных жителей, — говорится в сообщении ХАМАС.

Тем временем в Сети появились кадры, как один из снарядов упал в городе Реховот в 20 км от Тель-Авива. Судя по опубликованным снимкам, в результате удара был поврежден один дом, а также объекты городской инфраструктуры.

Ранее днем боевое крыло ХАМАС сообщило об обстреле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Также члены палестинского движения сообщили о возобновлении ударов по городу Ашкелону. Кроме этого, боевое крыло ХАМАС выпустило 50 ракет по городу Сдерот и атаковало скопление израильских военных в израильском кибуце Кфар-Саад двумя самолетами со смертниками.

9 октября военное крыло ХАМАС сообщило, что произвело ракетный залп в направлении израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В центральной части страны сработала сирена. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить ответные удары по сектору Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант также отдал приказ о полной блокаде палестинского анклава. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ.